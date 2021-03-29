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BAŞKAN MUZAFFER BIYIK, EMLAK SEKTÖRÜ TEMSİLCİLERİYLE GÖRÜŞTÜ

Darıca’nın marka değerini arttıracağız

BAŞKAN MUZAFFER BIYIK, EMLAK SEKTÖRÜ TEMSİLCİLERİYLE GÖRÜŞTÜ

29 Mart 2021 Pazartesi 14:21

Bayramoğlu bölgesinde faaliyet gösteren emlak sektörü temsilcilerini ziyaret ederek fikir alışverişinde bulunan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, ilçeyi hep birlikte geleceğe hazırlamak için çalıştıklarını ve hayata geçirilecek projelerle Darıca’nın marka değerini yükselteceklerini söyledi.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, esnaf ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor. Her sabah güne esnaf buluşmalarıyla başlayan Başkan Muzaffer Bıyık, Bayramoğlu bölgesinde faaliyet gösteren emlak sektörü temsilcilerini ziyaret ederek hasbihal etti. Bayramoğlu’nun ve Darıca’nın nabzını tutan Uzman Emlak, Lider Emlak, Pusula Emlak ve Koza Emlak’ı ziyaret eden Başkan Muzaffer Bıyık, sektör temsilcileriyle fikir alışverişinde bulundu.

DARICA’NIN MARKA DEĞERİ ARTACAK

Darıca’nın cazibesini arttıracak ve marka değerini yükseltecek projeleri hayata geçirmek için çalıştıklarını ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, “Darıca’yı ortak akılla ve işbirliği içinde yönetmek için çalışıyoruz. Her sektörden temsilcilerle bir araya gelerek ilçemize en güzel katkıyı vermek istiyoruz. Darıca, bölgemizin en güzel ilçelerinden biri. Darıca’nın marka değerini yükseltecek çalışmalara ağırlık veriyoruz. Millet Bahçesi ile ilçemizin cazibesi daha da arttı. Yapımı devam eden Darıca-Gebze metrosu ilçemize değer katacak. Bayramoğlu bölgesi bizim gözbebeğimiz. Bayramoğlu’nun eski günlerine dönmesi için Büyükşehir Belediyemizle birlikte çalışıyoruz. Balyanoz Koyu’nun ikinci etap projesinde çalışmalar devam ediyor. Tamamlandığında Bayramoğu’na artı değer katacak. Tuzla-Bayramoğlu bağlantı yolu ve Aquapark projemizle birlikte hem Bayramoğlu’nun hem de Darıca’nın marka değerini daha da yukarı taşıyacağız. Projelerimizin ana amacı ilçemizin daha yaşanabilir ve tercih edilen bir şehir olması. Bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu. Emlak uzmanları da son dönemde yapılan çalışmalarla Darıca’nın daha da geliştiğini ifade ederek Başkan Muzaffer Bıyık’a yatırımları ve ziyareti nedeniyle teşekkür ettiler.




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Anahtar Kelimeler
GebzeKocaeliDaricaMuzafferbıyıkBelediyeBayramoğlu
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