BAŞKAN MUZAFFER BIYIK, GENÇLERLE BİR ARAYA GELEREK FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNDU

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Gençlik Koridoru projesi kapsamında düzenlenen çekilişi kazanan gençlerle bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu. Gençlere inandığını belirten Başkan Muzaffer Bıyık, “Ülkemizi geleceğe sizler taşıyacaksınız. Geleceğin güçlü Türkiye’sinin mimarları sizler olacaksınız” dedi.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın büyük önem verdiği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da ödüle layık görülen Gençlik Koridoru projesi kapsamında gençlik buluşmaları devam ediyor. Belirli periyotlarla sosyal medya üzerinden yapılan çekilişleri kazanan gençlerle buluşmalarına devam eden Başkan Muzaffer Bıyık, Darıca Belediyesi E-Spor merkezinde farklı yaş ve mesleklerden gençlerle bir araya gelerek karşılıklı fikir alışverişinde bulundu. Darıca Kent Konseyi Başkanı Orhan Pala’nın de eşlik ettiği gençlik buluşmasında Başkan Muzaffer Bıyık, çekilişi kazanan gençlerle tanışıp yemek yedikten sonra hediyelerini takdim etti.

ÜLKEMİZİN GELECEĞİ OLAN GENÇLERE İNANIYORUZ

Gençlere inandığını ve güvendiğini belirten Başkan Muzaffer Bıyık, gençlerin sorularını yanıtlayıp taleplerini not aldı. Gençlerin kendilerini geliştirmeleri için Darıca Belediyesi olarak her türlü desteği ve katkıyı sunmaya hazır olduklarını kaydeden Başkan Muzaffer Bıyık, “Darıca Belediyesi olarak bizler, siz gençlerimizin yeteneklerine her zaman değer vermekteyiz. Yarınlarımızı emanet edeceğimiz sizleri doğru yönlendirmeyi ve bu yolda sizlere imkânlar sunmayı daima boynumuzun borcu olarak kabul ediyoruz. Bu bilinçle Darıca Belediyesi olarak gençlere yönelik birçok projeyi hayata geçirdik. İçinde bulunduğumuz Gençlik ve Spor Müdürlüğümüz ile e-spor merkezimiz gibi daha birçok projeyi sizlerin gelişiminize katkı sunması amacıyla gerçekleştirdik. Ülkemizi geleceğe taşıyacak olan siz kıymetli gençlerimize güveniyor ve inanıyoruz” diye konuştu.