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BAŞKAN MUZAFFER BIYIK, ÖĞRENCİLERİ ZİYARET EDİP BAŞARILAR DİLEDİ

Bıyık: “Kariyeriniz boyunca yanınızda olacağız”

BAŞKAN MUZAFFER BIYIK, ÖĞRENCİLERİ ZİYARET EDİP BAŞARILAR DİLEDİ

28 Ocak 2021 Perşembe 13:22

Darıca Belediyesi üniversite hazırlık kurslarında yüz yüze eğitim yeniden başlarken Başkan Muzaffer Bıyık, öğrencileri ziyaret ederek sohbet etti. Öğrencilere başarılar dileyen Başkan Muzaffer Bıyık, “Kariyeriniz ve eğitim hayatınız boyunca yanınızda olmaya gayret edeceğiz” dedi.

Darıca Belediyesi üniversite hazırlık kurslarında yüz yüze eğitim yeniden başlarken Başkan Muzaffer Bıyık, öğrencileri ziyaret ederek başarılar diledi. Sınıfları tek tek ziyaret eden ve öğrencilerle sohbet eden Başkan Muzaffer Bıyık, “Başarılar diliyorum. Rabbim zihin açıklığı versin. Uzun bir aradan sonra yüz yüze eğitim başladı. Darıca Belediyesi üniversite hazırlık kurslarımız da tekrar başladı. Bizler sizlerin her zaman yanınızdayız. Darıca Belediyesi olarak ve belediye başkanı bir abiniz olarak eğitim hayatınız, kariyeriniz boyunca her zaman yanınızda olmaya gayret edeceğiz. Sizler yeter ki eğitim konusunda çok çalışın. Bizler üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Derdimiz sadece gençlerin yanında olmak” dedi.

ÖĞRENCİLER TEŞEKKÜR ETTİ

Öğrenciler de Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’a ilgisinden ve desteklerinden dolayı teşekkür ederek “Uzaktan eğitim sürecinde de her zaman bizim yanımızda oldunuz. Desteğinizi her zaman hissettik. Öğretmenlerimiz de bizleri hiç yalnız bırakmadı” diye konuştular. Başkan Muzaffer Bıyık da öğrencilere derslerinde başarılar dileyerek “Bu yolun sonunda inşallah istediğiniz üniversiteyi ve bölümü kazanırsınız. Ülkemizin ve bizlerin size ihtiyacımız var. Geleceğimizin teminatı olan sizlerin en iyi şekilde yetişmesi için elimizden geleni her zaman yapmaya hazırız” diye konuştu.






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