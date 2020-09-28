banner426
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

BAŞKAN MUZAFFER BIYIK, SİTE SAKİNLERİNE MİSAFİR OLDU

Başkan Bıyık, vatandaşların davetini geri çevirmedi

BAŞKAN MUZAFFER BIYIK, SİTE SAKİNLERİNE MİSAFİR OLDU

28 Eylül 2020 Pazartesi 11:41

 Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, hafta sonu yoğun geçen programına rağmen vatandaşların talebini geri çevirmedi ve Üretenler Sitesi’ne misafir olarak site sakinleriyle sohbet edip sorunlarını dinledi.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, her fırsatta vatandaşlarla iç içe olmaya ve sorunlarını dinlemeye devam ediyor. Hafta sonu oldukça yoğun bir mesai geçiren Başkan Muzaffer Bıyık, bir yandan cenaze ve taziyelere katılarak vatandaşların acılarını paylaşırken bir yandan da düğün ve nişan cemiyetlerine katılarak Darıcalıların mutluluklarına ortak oluyor.

SİTE SAKİNLERİNİN DAVETİNİ GERİ ÇEVİRMEDİ

Yoğun programına rağmen Darıca’da bulunan Üretenler Sitesi’nin davetini geri çevirmeyen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, site sakinleriyle sohbet edip sorunlarını dinledi. Sosyal mesafe kuralına uygun olarak site sakinlerinin sorun ve taleplerini dinleyip not alan Başkan Muzaffer Bıyık, herkesin görüş ve önerilerini önemsediklerini ifade ederek her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelmeye devam edeceklerini söyledi. Site sakinleri de davetlerini geri çevirmeyerek kendilerini dinlemeye gelen Başkan Muzaffer Bıyık’a teşekkür ettiler.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Darıca'da bir kişi evinde ölü bulundu Darıca'da bir kişi evinde ölü bulundu
Galvaniz fabrikasında çıkan yangın hasara yol açtı Galvaniz fabrikasında çıkan yangın hasara yol...
Başkan Büyükgöz’den MHP’ye hayırlı olsun ziyareti Başkan Büyükgöz’den MHP’ye hayırlı olsun...
TADF Başkanı Dündar: TADF Başkanı Dündar: "Azerbaycan haklı bir dava...
Özel halk otobüsleri periyodik olarak dezenfekte ediliyor Özel halk otobüsleri periyodik olarak dezenfekte...
Büyükgöz’den hafta sonu esnaf turu Büyükgöz’den hafta sonu esnaf turu
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Darıca'da bir kişi evinde ölü bulundu
Darıca'da 58 yaşındaki bir kişi evinde ölü bulundu.

Haberi Oku