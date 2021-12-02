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BAŞKAN MUZAFFER BIYIK’TAN 3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ MESAJI

‘Engelli kardeşlerimizin hayatını kolaylaştırmak için çalışıyoruz’

BAŞKAN MUZAFFER BIYIK'TAN 3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ MESAJI

02 Aralık 2021 Perşembe 11:50


Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 3 Aralık Dünya Engelliler günü nedeniyle bir mesaj yayımlayarak “Darıca Belediyesi olarak engellilerin hayatlarını kolaylaştırmak için çalışıyoruz” dedi.

3 Aralık Dünya Engelliler günü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Şunu unutmayalım ki aslında hepimiz birer engelli adayıyız. Engel sadece doğuştan gelen bir durum değil, sonradan da oluşabilecek bir durumdur. Dolayısıyla bu gerçekle hareket ederek hepimizin daha duyarlı olması gerekiyor. Biz de Darıca Belediyesi olarak engelli kardeşlerimizin hayatını kolaylaştırmak için varız. Engelliler; azimleriyle toplumun diğer kesimleri gibi birçok şeyi başarabilirler. Hayata tutunmak, sosyalleşmek, başarılı olmak onların da hakkı. Unutmayalım ki engeller sevgiyle aşılır. Engelli kardeşlerimiz ve ailelerinin önündeki engelleri birlikte aşacağız. Engelli çocuklarımız ve ailelerinin hayata dahil olması adına Darıca Belediyesi olarak üzerimize ne düşüyorsa yapmaya devam edeceğiz. Darıca Belediyesi olarak Darıca Engelsiz Yaşam Merkezi’nde düzenlediğimiz kurslarla engelli kardeşlerimizi hayata ve topluma kazandıracak eğitimler veriyoruz. İstiyoruz ki onlar kendi ayakları üzerinde dursunlar. Onların inancı ve başarısı bizi mutlu ediyor. Onların mutluluğu için Darıca Belediyesi olarak üzerimize düşeni her zaman yapmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle engellerin kaldırıldığı bir dünya için, tüm engelli kardeşlerimin, 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutluyorum.”




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