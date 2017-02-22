Başkan O salonu inceledi!

Başkan Karaosmanoğlu, Kartepe Sarımeşe’de 1000 kişilik çok amaçlı kapalı spor salonun son halini inceledi.

Başkan Karaosmanoğlu,

‘’1000 kişilik spor salonu Kartepe’mize ve gençliğimize hayırlı olsun’’

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kartepe Sarımeşe’de 1000 kişilik çok amaçlı kapalı spor salonu inşaatının tamamlanmasının ardından bir inceleme gerçekleştirdi. 2 bin 500 metrekare kullanım alana sahip olan 2 katlı tesiste; basketbol, voleybol, hentbol oyun sahası ile güreş, karate gibi mücadele sporları yapılabilecek. İnceleme sonrası bir açıklama yapan Karaosmanoğlu, “Bu salon Kartepe ilçemize ve gençliğimize hayırlı olsun” dedi.

“MÜZİKLE, SANATLA VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLERLE DOLDURMALIYIZ”

Doping kontrol odasının da yer aldığı salonda her şeyin düşünüldüğünü vurgulayan Karaosmanoğlu, “Büyükşehir, ilçe belediyeler ve Spor il ve ilçe müdürlüklerimizle çocuklarımızın, gençlerimizin ve kadınımızın spor yapmasını çok önemsiyoruz. Çünkü spor, gençlerin disiplinli yetişmesi, sağlıklı olması ve hayata iyi hazırlanmasında çok önemli bir yer tutmaktadır. Gençler kötü alışkanlıkları boşlukta kaldığı, elinden kimin tuttuğu belli olmayan dönemlerde kazanır. Yani Allah korusun uyuşturucuya, sokakta ki uygun olmayan davranışlara kayan bir hale gelir. Çocuğumuzun hayatını müzikle, sanatla ve farklı kültürel etkinliklerle doldurmalıyız” diye konuştu.

HAYATA GÜZEL HAZIRLANIR AKLINI, VİCDANINI ÖN PLANDA TUTAR

Strese girmeden spor yapan bir genç kendi boşluklarını dolduracağının altını çizen Karaosmanoğlu, açıklamasında şunları kaydetti: “O boşlukları doldurmuş gencimiz hayata güzel hazırlanır, aklını ve vicdanını ön planda tutar. Hayata iyi hazırlanan güzel evladımız, ülkenin güzel vatandaşı olur. Ülkemizin mühendisi, öğretmeni, teknisyeni, yöneticisi yani donanımlı bir bireyi olur. Neslimizin güzel evlatlar şeklinde yetiştirmek için çok çalışmamız gerekiyor. İşte bu kapalı spor salonları ve diğer tesislerimiz insanımızın spor yapması için, belediyeler olarak devletimizin tüm kurumlarıyla işbirliği yapıyoruz.”

BU TESİS FABRİKA GİBİ ÇALIŞMALIDIR

Kocaeli’nin pek çok noktasında kapalı spor salonları yaptıklarını da belirten Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Bu tesislerin kurulmasında emeği geçen tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bu tesisin artık bir fabrika gibi çalışması gerekiyor. Yönetici arkadaşlarımız çok güzel bir planlamayla bu salonların maksimum seviyede verimli çalışmasına katkı sunacak. Bu spor alanlarının yetmediğini görmek, bize memnuniyet verir. Disiplinli bir şekilde, tahrip edilmeden çok iyi kullanarak bu salona vatandaşımızın sahip çıkmasını istiyorum” ifadeleri kullandı.

MİNİ BASKETBOL ŞOV YAPMAYI DA İHMAL ETMEDİ

2500 metrekare oturum alanına sahip ve 2 kattan oluşan kapalı spor salonunda; hentbol, basketbol, voleybol antrenman ve müsabakalarının yapılabileceği bilgisini alan Karaosmanoğlu, daha sonra basketbol topuyla küçük bir gösteri yaptı, attığı şutlar sayı oldu. Bölgede yaşayan vatandaşlar da bu tesisin gerçekleşmesi nedeniyle duydukları memnuniyeti dile getirerek, Başkan Karaosmanoğlu’na teşekkür ettiler. Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen incelemeye Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yeşildal, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Ali Bilgi, Spor Şube Müdürü Ziya Ülhak Sarıgül ile yetkililer de katıldı.