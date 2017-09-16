Başkan Öğrencilere Başarılar Diledi

2017 – 2018 eğitim - öğretim döneminin başlaması nedeniyle bir mesaj yayınlayan Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, bütün öğrencileri tebrik etti ve yeni dönemin hayırlı uğurlu olmasını diledi

Yeni eğitim – öğretim döneminin başlamasıyla birlikte ders başı yapacak olan öğrencilerin heyecanı sürüyor. Geçtiğimiz hafta ilkokul birinci sınıfların eğitime başlamasının ardından kentimizde ve Türkiye genelinde okulların açılmasıyla birlikte çocukları ayrı bir heyecan ve mutluluk sardı.

2017 – 2018 eğitim – öğretim döneminin başlaması nedeniyle bir mesaj yayınlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, yeni eğitim – öğretim döneminin hayırlı – uğurlu olmasını diledi.

GELECEĞİMİZİN TEMİNATLARI

Başkan İbrahim Karaosmanoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi: “Yaz tatilinin ardından yeni bir eğitim - öğretim yılına başlamanın heyecanını yaşıyoruz. 2017 - 2018 eğitim - öğretim döneminin başarı ve mutlulukla geçmesi en büyük arzumuzdur. Geleceğimizin teminatı sevgili öğrencilerimizin, okullarda aldığı eğitim ve bilgi doğrultusunda, ülkemizi çağdaş medeniyetler seviyesinin üzerine çıkaracaklarına ve ülkemizi 2023 ve 2071 hedeflerine taşıyacaklarına yürekten inanıyoruz.

ÖZGÜVENİ OLAN YENİ NESİL

Ülkemizin ekonomi, bilim, sanayi, kültür, spor ve sosyal alanda dünyada adından söz ettirmesi; bu uğurda çalışan öğrencilerimiz, onları yetiştiren öğretmenlerimiz, annelerimiz ve babalarımız sayesinde olacaktır.

Bu nedenle öğrencilerimizin ezberden uzak, bilgiyi uygulayarak, doğu davranış şekillerini yaşayarak bir eğitim almaları çok önemlidir. Unutulmamalıdır ki öğrencilerimizin sadece sınavlarda aldıkları yüksek notlar, başarıyı göstermemektir. Öğrencilerimizin notlarının yanı sıra kendilerini geliştirerek özgüvenli ve aynı zamanda çok yönlü yetişmelerini de amaçlıyoruz. Okul hayatını tamamlayan çocuklarımızın kendi kimliğini, kişiliğini ve sorumluluğunu kazanan bireyler olarak toplumda yer almalarını arzu ediyoruz.

DOĞRU DÜŞÜNEN SAĞLIKLI KARAR VEREN

Gençlerimizin vatanını, milletini seven, bilgili, bilinçli, millî ve manevî değerlerine bağlı, saygılı, çevreyi ve doğayı koruyan, ruh ve beden sağlığına sahip, doğru düşünen ve sağlıklı karar veren bireyler olarak yetişmesi en büyük hedefimizdir. Bu doğrultuda, eğitim kalitesini yükseltmek ve eksiklerimizi gidermek için biz de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bilim merkezimiz, inşa ettiğimi okullar, okullarımıza yaptığımız yardımlar, 6’ncı sınıflara bilgisayar hediyemiz hep bu amacın neticeleridir. Bu duygu ve düşüncelerle, 2017 - 2018eğitim - öğretim yılında, değerli öğretmenlerimiz ve sevgili öğrencilerimiz ile bütün eğitim camiamıza başarılar diliyorum. Hayırlı – uğurlu olsun.”