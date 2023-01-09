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Başkan Sarı’dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

“Gazetecilerin haklarını ve sosyal güvencesini kapsayan 212 sayılı kanununun yürürlüğe girdiği 10 Ocak 1961 tarihine ithaf edilen 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ne yazık ki güvencesizliğe mahkum edildi.

Başkan Sarı'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

09 Ocak 2023 Pazartesi 12:56

212’nin, medya patronlarının ve iktidar sahiplerinin çıkarlarına hizmet eden bir doğrultuda günümüze kadar birçok değişikliğe uğraması ile basın emekçilerimizin mağduriyeti günden güne büyümeye devam ediyor. Toplumu bilgilendirmek adına kamu yararını gözeterek çalışan, halkın sesini duyurmaya çalışan basın mensuplarının hak ve özgürlüklerinin gasp edilmesi, tehdit edilmesi, canına kast edilmesi, iktidar yanlısı olmayan haberleri sebebi ile tutuklanması, tartaklanması, hedef gösterilmesi ülkemizde demokrasinin işlemediğinin en önemli kanıtıdır. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Basın milletin müşterek sesidir’ sözlerini hatırlatarak belirtmek isterim ki gazetecileri susturmaya çalışmak, halkımızı susturmaya çalışmaktır. Basın çalışanlarının her zaman, her koşulda yanında olduğumuzu belirtiyor ve demokrasinin işlediği, gazetecilik mesleğine hak ettiği değer verilerek bilgi akışının tarafsızca, özgürce sağlanacağı gelecek güzel günlerde 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlamayı temenni ediyorum”

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