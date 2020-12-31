Başkan Şayir, “2021 Dilovası’nın atılım yılı olacak”

Başkan Şayir, yayınladığı yeni yıl mesajında “Belediye olarak 2020’de olduğu gibi tüm personelimizle omuz omuza İlçemizi daha güzel ve daha modern hale getirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Yeni yılda yeni projelerimizi hayata geçirirken, örnek sosyal belediyecilik çalışmalarımız da aralıksız sürecektir. Birlikte yönetme duygusuyla hareket ettiğimiz belediyemizde oluşturduğumuz yapı ile 2021 yılı ilçemizin yılı olacaktır.

DİLOVASI İÇİN ATILIM YILI OLACAK

Yolumuzun uzun ve meşakkatli olduğunu biliyoruz... İlçe halkımıza olan sorumluluğumuz bilinciyle hareket ederek, insan odaklı bir anlayışla çalışmaktayız. 2021 yılının Dilovası için her anlamda bir atılım yılı olacağına yürekten inanıyorum. Dilovası’nı yeni hizmetlerle buluşması ve her alanda daha ileriye taşınması için canla başla çalışacağız. Bu anlamda tüm çalışmalarımızı hedeflerimizi, projelerimizi aidiyet içerisinde yapmaya devam edeceğiz. Hep birlikte ilçemizi dönüştürüp, “Yükselen Şehir Dilovası” sloganımızla daha yaşanabilir bir Dilovası ortaya çıkaracağız.

2021 UMUTLARIMIZIN YEŞERECEĞİ BİR YIL OLACAK

Bu duygu düşüncelerle tüm hemşerilerimizin ve milletimizin yeni yılını kutlar, büyük acıları yaşadığımız 2020 yılını uğurlarken, bir daha aynı acıları yaşamamak dileğiyle, 2021 yılında umutlarımızın yeşereceği daha güzel bir dünya olacağına inanıyorum. Bu vesile ile yeni yılda herkese, mutluluk, sağlık ve başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.







