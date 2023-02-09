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Başkan Şayir, 65 kişilik ekiple deprem bölgesinde

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, 65 kişilik ekip ile birlikte depremin vurduğu Kahramanmaraş'a gitti.

Başkan Şayir, 65 kişilik ekiple deprem bölgesinde

09 Şubat 2023 Perşembe 18:18

 Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, AK Parti Genel Merkezi’nden yapılan görevlendirme ile önceki gün iki büyük depremin merkez üssü Kahramanmaraş’a gitti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’un koordinasyonunda gerçekleşen toplantıya katılan Başkan Şayir, bölgeye gelen iş makineleri, yardımlar ve arama kurtarma çalışmaları hakkında da bilgiler aldı.  
 Dilovası Kaymakamlığı, Dilovası Belediyesi, AFAD ve Dilovası Kızılay Şubesi öncülüğünde başlatılan yardım kampanyası da devam ediyor. Dilovası Kültür Merkezi’nde toplanan yardım malzemeleri 6 tır ile deprem bölgesine gönderildi. Ayrıca Dilovası Belediyesi, sanayici ve iş adamları tarafından sağlanan 15 iş makinesi de depremzedelere yardım edebilmek üzere aralıklarla deprem bölgesine gönderildi. 


İHA
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