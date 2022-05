Başkan Şayir, bayram öncesi çocukları sevindirdi

Göreve geldiği günden bu yana sosyal belediyecilik alanında adeta çığır açan Başkan Şayir, her bayramda sürdürdüğü geleneğini bu yılda devam ettirdi. Örnek bir uygulamaya imza atan Başkan Şayir, ilçe de ki dar gelirli ve öksüz 450 çocuğun bayramlıklarını alarak çocukları bayram öncesi sevindirdi.

ÇOCUKLARIN GÜLERSE, DÜNYA GÜLER

Dar gelirli aileleri ve öksüz çocukları bu bayramda da unutmayan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "Çocuklarımızın mutluluğu bizim için her şeyden önemli. Bayramlar yardımlaşmanın, dayanışmanın ve kardeşlik duygularının zirveye çıktığı müstesna günler. Bu özel günde biz de çocuklarımızı mutlu etmek istedik. Onlar için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Onların bir nebze de olsa yüzlerini güldürebildiysek ne mutlu bize. Yetimlerin, öksüzlerin ve ihtiyaç sahiplerinin yüzünün gülmesi dünyanın gülmesidir. Sosyal belediyeciliği şehrimizin her yerinde uygulamak ve ihtiyaç desteği hisseden her bir vatandaşımıza dokunmak temel amacımız" diye konuştu.