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Başkan Şayir, Çalışmaları Denetledi

İki hafta önce Covid-19 salgınına yakalanarak bir süredir evinde karantinada bulunan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, karantina süresi tamamlanır tamamlanmaz sahaya inerek çalışmaları yerinde inceledi.

Başkan Şayir, Çalışmaları Denetledi

15 Aralık 2020 Salı 13:28

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, geçtiğimiz haftalarda yakalandığı Covid-19 salgını nedeniyle bir süredir evinde istirahat ederek tedavi oluyordu. Geçtiğimiz gün karantinası biten Başkan Şayir, sahaya inerek ihalesi yapılan ve çalışmasına başlanılan Diliskelesi Mahallesi’nde ki gençlere seçim sürecinde söz verdiği halı saha ve sosyal tesisin inşaat çalışmalarını yerinde inceledi. 

ÖNÜMÜZDEKİ AYLARDA AÇILACAK 

2 bin metrekare alan üzerine yapılacak olan tesiste halı saha, soyunma odaları, duşların yanı sıra fitness salonu, kafeterya ve teras bölümü yer alacak. 180 kişilik oturma kapasiteli halı saha ve sosyal tesisin önümüzdeki aylarda bitirilerek açılması planlanıyor. 

SPORLA YÜKSELEN ŞEHİR 

Çalışmalarına başlanan spor tesisiyle ilgili açıklama yapan Başkan Şayir, “Seçim sürecinde gençlerimize söz verdiğimiz halı saha ve sosyal tesisimizin inşaat çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Hedefimiz “Spor ile Yükselen Şehir Dilovası”nı inşa etmektir. İnşallah ilerleyen süreçte gençlerimizle burada hep birlikte maçlarımızı yapacağız” dedi. 










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