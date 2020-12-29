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Başkan Şayir, can dostları unutmadı

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, sokağa çıkma kısıtlamasında, can dostları unutmadı.

Başkan Şayir, can dostları unutmadı

29 Aralık 2020 Salı 15:32

İlçenin birçok yerinde temizlik ve dezenfektan işlemleri sürerken, sokak hayvanları ve doğayı da ihmal etmeyen Dilovası Belediyesi çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Ekiplere hafta sonları eşlik eden Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, can dostların aç kalmaması için mama ve su dağıttı. Başkan Şayir’e AK Parti Dilovası Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Demir ve yöneticileri de eşlik etti.

ONLARA KÖTÜ DAVRANILMASINA İZİN VERMEYİZ 

Sokak hayvanlarının beslenme ve bakımı ile yakından ilgilenen Başkan Şayir, mama desteğinde bulundu.  “Yaratılanı Severiz, Yaratandan Ötürü” anlayışı ile can dostlarına sahip çıktıklarını belirten Başkan Şayir,  “Onlar sokağımızın, mahallemizin sıcaklığı, çocuklarımızın candan arkadaşlarıdır. Bu dostlarımızı gözlerimiz arar, göremeyince merak ederiz. Onlara kötü davranılmasına asla izin vermeyiz. Onların bize, bizimde onların sıcaklığına ihtiyacımız var.

CAN DOSTLARIMIZIN BİZE İHTİYACI VAR 

Evlerimizde kaldığımız, havaların soğuduğu ve şartların zorlaştığı bu mevsimde sokak hayvanlarımıza da sahip çıkmamız gerekiyor. Özellikle bu günlerde can dostlarımızın bizlere daha çok ihtiyacı var. Bizde onları yalnız bırakmamak için genç arkadaşlarımızla birlikte onlara mama ve su desteğinde bulunduk” ifadelerini kullandı.















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