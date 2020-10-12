Başkan Şayir, Çocuklarla Tiyatroda Buluştu





Dilovası Belediyesi Kültür Müdürlüğü’nün organize ettiği “Nasrettin Hoca Korsanlara Karşı” tiyatro gösterisi önceki gün Belediye Kültür Merkezi’nde çocuklarla buluştu.

BAŞKAN ŞAYİR, ÇOCUKLARLA TİYATRO İZLEDİ

Dilovası Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleşen tiyatro gösterisi maske ve mesafe kuralları çerçevesinde gerçekleşirken, tiyatroyu çocuklarla birlikte izleyen Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Dilovalı çocuklara seslenerek eğitimlerini başarılı bir şekilde sürdürebilmeleri için her türlü fedakarlığı yapacaklarını belirtti.

SİZ BİZİM GELECEĞİMİZSİNİZ

Başkan Şayir yaptığı konuşmada “Dilovası Belediyesi olarak bizim için her şeyden önce eğitim geliyor. Sizler bu ülkenin ve Dilovası’nın geleceğisiniz. Sizlerin eğitimleri için imkânlarımız çerçevesinde her şeyi yapmaya hazırız. Sizler yeter ki okuyun, yeter ki başarılı olun. Dönem dönem sizlerle bu tür organizasyonlarda bir araya gelmeye, moral ve motivasyonunuzu artırmaya çalışacağız” dedi.































