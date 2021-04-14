Başkan Şayir, Dilovası Ağrılılar Derneği’ni Ağırladı

Geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen olağan kongre sonrası Dilovası Ağrılılar Dernek Başkanlığı görevine gelen Muhammet Şerif Bozkurt ve yeni yönetimi önceki gün Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in konuğu oldular.

BAŞKAN ŞAYİR, BAŞARILAR DİLEDİ

Bozkurt ve yönetimini makamında ağırlayan Başkan Şayir, Bozkurt ve yönetimine başarılar dileyerek “Göreve geldiğimiz günden bu yana ilçemizde ki yöre dernekleri ve STK’larla birlikte hareket etmeye çalışıyoruz. Ayrıca birlik ve beraberliğimizi en iyi şekilde temsil eden yöre derneklerimize her zaman destek vermeye de devam ediyoruz. Hemşerilerinin dayanışmasını sağlayan yöre derneklerimiz ayrıca ilçemizin gelişmesinde de her zaman bizlere yol gösterip, destek vermişlerdir. Dilovası Ağrılılar Derneği’nin de bundan sonra ilçemizin gelişimine en iyi katkıyı sunacağına inanıyorum. Yıllarca birçok dernek yönetiminde görev alan biri olarak dernekçiliğin ne demek olduğunu gayet iyi bilirim. Dernekçilik fedakarlık demektir. Karşılık beklemeden hizmet etmek demektir. Sizlerinde fedakârca en iyi hizmetleri yapacağınıza inanıyorum. Başta Başkanımız Muhammet Şerif Bozkurt’a ve ekibine yeni görevlerinde başarılar diliyorum” dedi.

İLÇEMİZİN GELİŞİMİNE KATKI SUNACAĞIZ

Dilovası Ağrılılar Derneği Başkanı Muhammet Bozkurt’ta misafirperverliğinden dolayı Başkan Şayir’e teşekkür ederek; “Hemşerilerimizden aldığımız destekle Dilovası Ağrılılar Derneği ‘ni daha iyi yerlere getirmek, birlik ve beraberliğimizi daha üst noktalara taşımak için yeni yönetimimizle yola çıktık. Hemşerilerimizin ve ilçemizin gelişimine katkı sunmak için elimizden geleni yapmaya gayret göstereceğiz. Öncelikli hedefimiz Dilovası’nda ki Ağrılı hemşerilerimize yakışacak kendi dernek binasını hayata geçirmek. Dernek binamızla birlikte birçok sosyal ve kültürel hizmetle de adımızdan söz ettirmek istiyoruz” dedi.