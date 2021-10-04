Başkan Şayir Dilovası’nı Geleceğe Eğitimle Hazırlıyor









Hem eğitime yeni okullar kazandırmak, hem de mevcut okul alanlarının yenilenmesi, çocuklarımıza daha güzel ortamlar sağlanması, öğrencilerimizin başarısını artıran çalışmaların yapılması noktasında önemli çalışmalara imza atan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Dilovası’nı geleceğe eğitimle hazırlıyor.

YENİ EĞİTİM YUVALARI

Ankara ziyaretleri ve atılan büyük adımlar ile canla başla çalışan ilçede ki eğitim çıtasının yükseltilmesi için çalışan

Başkan Şayir’in girişimleri, hayırseverlerin katkıları ile bugüne kadar ilçeye 2,5 yılda 4 anaokulu ve 1 lise kazandırıldı. Bu yıl içerisinde 2 yeni ortaokulun da inşaatına başlanacak. Ayrıca İlçe de ki tüm ilkokullarda montosorri sınıfları da açarak çocukların eğitimine büyük katkı sunulacak.

CUMHURİYET MAHALLESİ’NE ORTAOKUL

Başkan Şayir’in katkıları ile Dilovası’na kazandırdığı Diliskelesi Mahallesi’nde ki Fatma Seher Anaokulu, GEBKİM Anaokulu, İMES OSB Sercan Sağlam Anaokulu eğitime devam ederken diğer taraftan Selahattin Eyyubi Anadolu Lisesi bünyesindeki açılacak anaokulu öğrenci almaya başladı. Ayrıca bu yıl yapımına başlanacak Cumhuriyet Mahallesi’nde 24 derslikli bir ortaokul binası içinde çalışmalar devam ediyor.

EĞİTİM GÖNÜLLÜSÜ BAŞKAN

Eğitime büyük önem veren ve Dilovası’nın eğitimle gelişeceğini belirten Başkan Şayir, yaptığı açıklama da “Hayatım boyunca eğitime her zaman büyük önem vermişimdir. Belediye Başkanı olduktan sonra da ilçemizin geleceği için eğitim alanında neler yapılması gerekiyorsa durmaksızın yapmaya devam ediyoruz. Ankara’da ki girişimlerimiz ve hayırseverlerimizin de katkıları ile ilçemize kazandırdığımız okullarımıza yenilerini eklemek için görüşmeler yapmaya devam ediyoruz.

EĞİTİM EN TEMEL ÖNCELİĞİMİZ

İlçedeki okulların bakım, onarım ve tadilatlarını yaptırıyoruz. Sağlıklı bir yeni nesil için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz. Eğitim en temel önceliğimiz. Bunun için her dönem en büyük kaynağı eğitime ayırmaya devam ediyoruz. Toplumun her kesiminin bu çalışmalara destek vermesi gerekiyor. İşadamı, Belediye Başkanı veya hangi konumda olursa olsun hep beraber eğitime destek vermemiz gerekir. Toplumun tüm kesiminden eğitime destek vermelerini bekliyoruz. Eğitimin olmadığı yerde, hiç bir şeyden, insana saygıdan bile bahsedemeyiz.

EĞİTİMLE YÜKSELEN ŞEHİR

Yavrularımız bizlerin ve ülkemizin geleceğidir. Onlara ne kadar katkı verir, destek olursak geleceğimiz de o kadar emin ellerde olur. “Yükselen Şehir Dilovası” ve ülkemizin geleceği için eğitim her zaman önceliğimiz olmaya devam edecektir” dedi.