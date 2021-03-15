Başkan Şayir, engellileri unutmadı!

‘Öğrencilere tablet, geleceğimize umut’ projesi ile Dilovası’ndaki ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin tamamına 10 binin üzerinde tablet hediye eden Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, engelli öğrencileri de unutmadı. İlçedeki engelli öğrencilere de tablet bilgisayar hediye eden Başkan Şayir bir kez daha gönüllerde taht kurdu.

ENGELLİ ÖĞRENCİLERİN TABLET SEVİNCİ

Dilovası Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen tablet dağıtım törenine Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in yanı sıra Meclis Üyesi İbrahim Dursun, Dilovası Engelliler ve Engelli Aileleri Dernek Başkanı Abdulsamet Elden, engelli öğrenciler ve aileleri katıldı. Tablet törenine katılan öğrencilerim tören öncesi oldukça heyecanlı oldukları gözlendi.

EŞİT EĞİTİM ONLARINDA HAKKI

Tablet dağıtım töreninde konuşan Başkan Şayir, “Ayrım yapmadan tüm öğrencilerimize hediye edeceğimizi söylediğimiz tabletlerimizin son dağıtımını ilçemizde ki engelli kardeşlerimize yapıyoruz. Onlar yaşadığımız sosyal hayatın birer parçalarıdır. Onlarsız bir dünya düşünemediğimiz gibi onların yaşamlarını kolaylaştırmak için elimizden geleni yapmak gibi bir vazifemiz var.

Engelli kardeşlerimizin eğitimlerini daha iyi şekilde almaları içinde kardeşlerimize tablet bilgisayarlarını hediye ettik. İnşallah bu tabletlerle eğitimlerine daha güçlü sarılacak ve hayatın her alanında kendilerini gösterecektir” dedi.

ENGELLİ AİLELERİNDEN BAŞKAN ŞAYİR’E DUA

Başkan Şayir’in elinden tabletlerini alan öğrencilerin sevinçleri gözlerinden okunurken, öğrencilerin aileleri de Başkan Şayir’e hem dua ettiler hemde teşekkürlerini ilettiler.

















