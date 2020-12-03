Başkan Şayir; “Her zaman onların yanındayız”

Güçlü Dilovası ve güçlü bir Türkiye için tüm engelleri birlikte aşacağız diyen Başkan Şayir yayınladığı mesajında; “Engellilerimizin toplumsal hayatta varlık göstermeleri bütün toplumu zenginleştirecek ve güçlendirecektir.



3 ARALIK ÖNEMLİ BİR FARKINDALIK GÜNÜDÜR

3 Aralık Dünya Engelliler Günü farkındalık oluşturulması ve bizim için çok özel olan vatandaşlarımızı daha iyi anlayabilmemiz adına önemli bir gün. Sorunlarını en aza indirmek ve çözüm üretmek her şeyden önce insani sorumluluğumuzun doğal bir sonucudur. Özel vatandaşlarımızın herhangi bir eksiklik ve zayıflık hissine kapılmalarına müsaade etmeden, tümüyle kucaklayıp milletimizin saygın ve eşit

bir ferdi olduklarını sürekli hatırlarda tutmak görevimizdir. Her insanın bir engelli adayı olduğu gerçeğini unutmadan, elimizden gelen katkıyı vermeye devam edeceğiz.



BAŞARILARIYLA GURUR DUYUYORUZ

Engelli kardeşlerimizin sosyal, ekonomik ve kültür hayatına yapmış oldukları katkılar her türlü takdirin üstündedir. Bugün sporda, kültür alanında, bilim hayatında ve birçok alanda ortaya koydukları ulusal ve uluslararası başarılarla gurur duymaktayız.



HER ZAMAN ONLARIN YANINDAYIZ