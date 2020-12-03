banner558
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Şayir; “Her zaman onların yanındayız”

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, 3 Aralık Dünya Engelliler günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Şayir; 'Her zaman onların yanındayız”

03 Aralık 2020 Perşembe 10:52

Güçlü Dilovası ve güçlü bir Türkiye için tüm engelleri birlikte aşacağız diyen Başkan Şayir yayınladığı mesajında; “Engellilerimizin toplumsal hayatta varlık göstermeleri bütün toplumu zenginleştirecek ve güçlendirecektir.

3 ARALIK ÖNEMLİ BİR FARKINDALIK GÜNÜDÜR
3 Aralık Dünya Engelliler Günü farkındalık oluşturulması ve bizim için çok özel olan vatandaşlarımızı daha iyi anlayabilmemiz adına önemli bir gün. Sorunlarını en aza indirmek ve çözüm üretmek her şeyden önce insani sorumluluğumuzun doğal bir sonucudur. Özel vatandaşlarımızın herhangi bir eksiklik ve zayıflık hissine kapılmalarına müsaade etmeden, tümüyle kucaklayıp milletimizin saygın ve eşit
bir ferdi olduklarını sürekli hatırlarda tutmak görevimizdir. Her insanın bir engelli adayı olduğu gerçeğini unutmadan, elimizden gelen katkıyı vermeye devam edeceğiz.

BAŞARILARIYLA GURUR DUYUYORUZ
Engelli kardeşlerimizin sosyal, ekonomik ve kültür hayatına yapmış oldukları katkılar her türlü takdirin üstündedir. Bugün sporda, kültür alanında, bilim hayatında ve birçok alanda ortaya koydukları ulusal ve uluslararası başarılarla gurur duymaktayız.

HER ZAMAN ONLARIN YANINDAYIZ
Bu duygu ve düşüncelerle 3 Aralık Dünya Engelliler gününde engelli kardeşlerimize yönelik toplumsal bilincin daha da artmasını diliyor ve Dilovası Belediyesi olarak her zaman onların yanlarında olduğumuz belirtmek istiyorum” İfadelerini kullandı.



Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
CUMA HUTBESİ CUMA HUTBESİ
Kocaeli'de engelli bireylere otobüslerde Kocaeli'de engelli bireylere otobüslerde "ulaşım...
Başkan Büyükakın, Endonezya Başkansolosu Asari’yi Ziyaret Etti Başkan Büyükakın, Endonezya Başkansolosu Asari’yi...
24 yaşındaki genç mezarlıkta ölü bulundu 24 yaşındaki genç mezarlıkta ölü bulundu
Engelsiz Ulaşım Asistanı’yla Ulaşımda Engel Yok Engelsiz Ulaşım Asistanı’yla Ulaşımda Engel...
263 Adet İdari Para Cezası 263 Adet İdari Para Cezası
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

CUMA HUTBESİ
Diyanet işleri başkanlığının 04.12.2020 tarihindeki cuma sohbet konusu ENGELLİLİK: CENNETE KAVUŞTURAN...

Haberi Oku