Başkan Şayir hız kesmiyor  

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanı Cenan Turan ile birlikte yapımına başlanacak çalışmalar ile ilgili incelemelerde bulundular. Başkan Şayir’e, Meclis üyeleri, Başkan Yardımcıları ve Birim müdürleri de eşlik etti.

ŞAYİR VE TURAN ÇALIŞMALARI İNCELEDİ

Başkan Şayir ve Daire Başkanı Turan, Tavşancıl Yeşil Vadi’de yapılacak olan 2. Etap çalışma alanını, Orhangazi Mezarlığı yeni düzenleme alanını, Turgut Özal Mahallesi - Yeşil Vadi bağlantı ve yürüyüş yolu alanlarını gezerek hem çalışmaları denetlediler, hem de fikir alışverişinde bulundular.

DİLOVASI’NIN YARINLARI DAHA GÜZEL OLACAK

Başlayacak olan çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Şayir, “Göreve geldiğimiz günden bu yana projelerimizin hayata geçmesi ve “Yükselen Şehir Dilovası’nı inşa etmek için çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Çalışmalarımıza büyük destek vererek her zaman yanımızda olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç.Dr. Tahir Büyükakın ve ekibine teşekkür ediyorum. İnşallah onlarında desteği ile Dilovası’nın yarınları daha güzel olacaktır” dedi.