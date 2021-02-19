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Başkan Şayir, İhtiyaç Sahibi 1500 Çocuğu Sevindirdi

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, ilçede ki ihtiyaç sahibi 1500 çocuğu sevindirdi.

Başkan Şayir, İhtiyaç Sahibi 1500 Çocuğu Sevindirdi

19 Şubat 2021 Cuma 14:16

 Dilovası Belediye Başkanı Hamza sosyal sorumluluk kapsamında ilçemizde bulunan dar gelirli çocuklara kıyafet desteği sağladı. 

 

1500 ÇOCUĞA KIŞLIK KIYAFET 

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir'in talimatıyla 

İlçede ki 1500 ihtiyaç sahibi çocuğa kışlık kıyafet dağıtıldı. Kışlık kıyafetler, Dilovası Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekiplerince akşam saatlerinde çocuklara ulaştırılmaya başlandı. 

 

OMUZ OMUZA YÜKSELEN ŞEHİR 

Zorlu kış sürecinde çocukları mutlu edebilmenin gurunu yaşadıklarını belirten Başkan Şayir, “İlçemizde ki yaklaşık 1500 dar gelirli çocuğumuzun kışlık kıyafetlerinin dağıtımına başladık. Bunu yaparken de insanımızı incitmemeye ve yanlarında olduğumuzu hissettirmeyi hedefledik. Birlik ve beraberliğimiz en büyük gücümüz, omuz omuza verince her şeyi başarabileceğimizi göstermek için sosyal belediyecilik alanında güzel çalışmaları ortaya koymaya devam ediyoruz. Bizlere verdikleri anlamlı katkılarından dolayı İzmit’in Çocukları Platformu adına Samet Şengöz ve LC Waikiki yetkililerine çok teşekkür ediyorum. Omuz omuza şehrimizi yükseltmeye devam edeceğiz” dedi 















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