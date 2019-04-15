Başkan Şayir ilk nikâhını kıydı

Nikâh merasiminde konuşan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir; "Çiftimiz bizden nikâhlarımızı kıymamızı rica ettiler, mutlu oldum. İlk nikâh törenim bir hatam olursa maruz görün. Malumunuz bizim için aile kavramı çok önemlidir. Bu nedenle çiftimizin de bu bilinçle hayatlarını idame ettireceklerini düşünüyorum.

Başkan Şayir, Sürdürülebilir bir evlilik karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörüye bağlıdır. İyi günlerinizde olduğu gibi kötü ve sıkıntılı günlerinizde de sevgi ve saygı çerçevesinde birbirinize destek olmalısınız. Aranızdaki bu dayanışma sizden sonra ki neslin mutluluğuna da teşkil edecektir. Genç kardeşlerimize ömür boyu mutluluklar diliyorum” dedi.