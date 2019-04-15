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Başkan Şayir ilk nikâhını kıydı

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir göreve gelmesinin ardından Özel bir düğün salonunda düzenlenen törenle dünya evine giren Elif Salık ve Emre Aydın çiftinin nikâh akdini gerçekleştirdi.

Başkan Şayir ilk nikâhını kıydı

15 Nisan 2019 Pazartesi 10:57

Nikâh merasiminde konuşan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir; "Çiftimiz bizden nikâhlarımızı kıymamızı rica ettiler, mutlu oldum. İlk nikâh törenim bir hatam olursa maruz görün. Malumunuz bizim için aile kavramı çok önemlidir. Bu nedenle çiftimizin de bu bilinçle hayatlarını idame ettireceklerini düşünüyorum.

Başkan Şayir, Sürdürülebilir bir evlilik karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörüye bağlıdır. İyi günlerinizde olduğu gibi kötü ve sıkıntılı günlerinizde de sevgi ve saygı çerçevesinde birbirinize destek olmalısınız. Aranızdaki bu dayanışma sizden sonra ki neslin mutluluğuna da teşkil edecektir. Genç kardeşlerimize ömür boyu mutluluklar diliyorum” dedi.

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