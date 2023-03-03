Başkan Şayir, “Kaçak yapıya göz yummayacağız”

Dilovası Belediyesi Mart ayı olağan Meclis Toplantısı Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir başkanlığında Dilovası Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Açılış ve yoklamanın ardından Dilovası Belediyesi’nin deprem bölgesinde yaptığı çalışmalar slayt olarak meclis üyelerine sunulurken, depremde hayatını kaybedenler için dua edildi.

DİLOVASI ÜZERİNE DÜŞENİ YAPTI

Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Hamza Şayir, “Ülkemizin başı sağolsun. Yaşadığımız felaket sonrası tüm Dilovası halkının üzerine düşenin fazlasını yaptığını gördük. 7’den 70’e birlik ve beraberliğimizi depremzede vatandaşlarımız için bir kez daha gösterdik. Allah tüm Dilovalı hemşerilerimden razı olsun.

ACIYI, GÖZYAŞINI, UMUDU HEP BİRLİKTE YAŞADIK

Deprem bölgesine gittiğimiz ilk andan itibaren acının, gözyaşının, sonrasında da umudun ve kenetlenmenin tüm duygularını en yüksek seviyede yaşadık. Büyükşehir Belediyemiz’in sonrasında da Kocaeli Valimiz Seddar Yavuz’un koordinasyonu ile gittiğimiz deprem bölgemizde tüm hazırlıklarımızı kısa sürede yaparak yaraların sarılması için çalıştık. Ekip arkadaşlarımız halen orada çalışmalarını sürdürüyor. Canla başla çalışan tüm arkadaşlarımızın yüreğini ortaya koymaları beni mutlu etti. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

ALLAH BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZİ BOZMASIN

Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Ülkemizin dört bir yanından gelen vatandaşlarımızın yaraların sarılması için nasıl koşturduğunu gördük. Darıca ve Körfez Belediye Başkanlarımız ile muhtarlarımıza da ulaşarak durum tespiti ve ardından gerekenlerin bir an önce gerçekleştirilmesi için elimizden geleni yaptık.

MUCİZEYE ŞAHİTLİK ETTİK

Afet bölgesinde katkı sunduğumuz arama-kurtarma çalışmalarında bir mucizeyi de hep birlikte gözyaşları içerisinde yaşadık. 17 yaşında ki Aleyna Ölmez kardeşimizin enkazın altından kurtarılmasına katkıda bulunmak onun, enkazdan çıkışını görmek bize anlatılamaz büyük bir duyguyu yaşattı.

KAÇAK YAPIYLA MÜCADELEDE KİMSENİN GÖZÜNÜN YAŞINA BAKMAYACAĞIZ

Dilovası Belediyesi olarak deprem bölgesinde yaşanan acının ne kadar büyük olduğunu bir kez daha gördük. Aynı acıları ilçemizde yaşamamak için kaçak yapılar ile mücadele ve kentsel dönüşüm çalışmaları ile ilgili önemli kararları hep birlikte alacağız. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kaçak yapıya kesinlikle izin vermeyeceğiz. Bu tarz yapıların yıkılması gerekiyorsa, kimsenin gözyaşına bakmadan yıkacağız. Kim çanak tutuyorsa hepsini ifşa edeceğiz. Meclis üyelerimizden de bu konuda destek istiyorum. Bizden sonraki nesiller sağlam temeller üzerinde güvenli bir şekilde yaşasın istiyorum.

KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞLATACAĞIZ

Dilovası’na kentsel dönüşümle daha güvenli ve güzel bir kent haline getirmek için çalışacağız. İlçemizin büyük bir kısmını kuzeye doğru taşıyarak daha modern ve yaşanılabilir bir Dilovası’nın oluşturulmasını istiyoruz. Bununla ilgili de çalışmalarımız olacaktır. Kısacası bundan sonra hiç bir şey eskisi gibi olmayacak” dedi.

DULKADİROĞLU, KARDEŞ ŞEHİR OLDU

Başkan Şayir’in konuşmasının ardından gündem maddelerine geçildi. Gündem de yer alan Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesi ile kardeş şehir olması maddesi oy birliği ile kabul edildi.

YAPI DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUYOR

Ayrıca gündemde yer alan kaçak yapılaşmanın önüne geçmek için tedbirlerin arttırılması, 200m2 ve Üzeri tarımsal nitelikli ve diğer tarım alanlarında yapılan yapıların yapı denetim sürecine dahil edilmesi, Kentsel Tasarım Müdürlüğü’nün Kaldırılarak Yapı Denetim Müdürlüğü Kurulması ve diğer günden maddeleri meclis üyelerinin oyları ile kabul edildi.











