Başkan Şayir, Mecliste Tablet Müjdesini Verdi!

Dilovası Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleşen Şubat ayı meclis toplantısı Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in çalışmalarını anlattığı gündeme dair açıklamaları ile başladı.

TOKİ İLE GÖRÜŞMELERİMİZ DEVAM EDİYOR

Başkan Şayir yaptığı açıklama da “Bakanlıklarla telefonla görüşmelerimiz oldu. TOKİ tarafından 1210 konutun yapımı için görüşmelerimiz oldu. İlçemizde 5 bin konut ihtiyacı var. OSB’lerde çalışanların talepleri var. Ancak öncelikle halkımızın faydalanması konusunda görüşmelerimiz oldu. İhalesi konusunda görüşmelerimiz oldu.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz ay Kültür ve Turizm Bakanlığından gelen heyet Tavşancılımızda tarihi evleri inceledi. İnşallah buna da yakın zaman da yapımına başlanacak. Tavşancıl Kapalı Yüzme Havuzunun ihalesi yapıldı. Şehit Nihat Karataş Stadımızın yenilenmesi konusunda önümüzdeki günlerde ihalesi gerçekleşecek. Tavşancıl’da bulunan SİT alanları ile ilgili çalışmalar başlatıldı. İmar durumunun yükseltilmesi konusunda da çalışmalarımız devam ediyor. Çerkeşli Köyü’nde yapımı süren kadastro çalışmalarımız devam ediyor.

TABLETLERİMİZİ DAĞITIYORUZ

Göreve geldiğimiz günden bu yana çocuklarımız daha iyi şartlarda eğitim görsün diye önceliğimiz her zaman eğitim oldu. Bizde Dilovası Belediyesi olarak çocuklarımızın her zaman ihtiyaçlarını karşılamaya sosyal aktivitelerini yapmaya çalıştık. Şimdi eğitimde çıtamızı yükseltiyoruz. İlçemizde Ortaokul, Lise ve Üniversite öğrencilerimizin tamamına tablet dağıtımı yapacağız. Yaklaşık 10 bin tabletimizi önümüzdeki günlerde dağıtımını gerçekleştireceğiz. Yaklaşık 10 bin tabletlerimizin temininde bizlere destek veren başta Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilileri ve GEBKİM OSB Başkanı ve yönetimine teşekkür ediyorum.

İNTERNETSİZ KİMSE KALMASIN

Telekom’dan dolayı alt yapısı eksik olan ilçemizin birçok mahallesinde vatandaşımıza interneti ulaştırmak için çalışma başlatıyoruz. İnşallah ilçemizde ki herkesin internete ulaşması için kampanya başlatmak için çalışma başlatacağız. İnşallah eğitimle yükselen şehri hep birlikte inşa edeceğiz.”dedi.

GÜNDEM MADDELERİ GÖRÜŞÜLDÜ

Başkan Şayir’in gündeme dair konuşmalarının ardından 5 gündem maddesine geçildi. Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü’nün çalışma ve yönetmeliğinin değişikliği oy birliği ile kabul edildi. Kandıra Belediyesi’nin Dilovası Belediyesi tarafından başlatılan aydınlatma çalışmaları sonrası atıl duruma düşen eski 50 aydınlatma direklerini hibe şeklinde talep eden Çankırı Yaylakent ve Kandıra Belediyelerinin talebi oy çokluğu ile kabul edildi. Dilbel Şirketinin kapatılması oy çokluğu ile red edildi. Denetim Komisyonunun yeniden kurulması maddesi ara gündemle toplanarak karar verilmesi oy birliği ile kabul edildi.



















