Başkan Şayir, mesire alanındaki çalışmaları inceledi

VATANDAŞLARIN KEYİFLİ VAKİT GEÇİRECEĞİ BiR ADRES OLACAK
Vatandaşların huzur bulacağı, aileleriyle piknik ve spor yaparak keyifli vakit geçireceği 247 dönümlük alan üzerine kurulacak Tepecik Mesire ve Piknik Alanı içerisinde; Kır lokantası, Kır kahvesi, Etkinlik alanları, İbadethane, Kontrol noktası, Piknik alanları, Çocuk oyun alanı, Gezinti yolları, Fitness alanı, Ahşap kamelyalar, WC ve Açık otopark yer alacak. Dilovası’na ve bölgeye nefes aldıracak olan Tepecik Mesire ve Piknik Alanı, ayrıca açık alanda sporu tercih edenlere koşu, yürüyüş ve bisikletin yanı sıra alternatif spor olanakları da sağlanacak.
YAZA KADAR BİTMİŞ OLACAK
Çalışmaları inceleyen Başkan Şayir, “İlçemize değer katacak ve doğal bir yaşam alanı olacak Tepecik Mesire ve Piknik Alanı ile halkımız hem doğa sevgisini kazanacak, hemde spor yapabilecek. Geçtiğimiz haftalarda yapımı başlayan mesire alanımız inşallah baharda bitmiş olacak. Vatandaşlarımızın keyifle vakit geçireceği bu mekanda
birbirinden güzel organizasyonlara hep birlikte imza atacağız” dedi.