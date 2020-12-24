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Başkan Şayir, mesire alanındaki çalışmaları inceledi

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in Orman Bakanlığı ile yaptığı görüşmeler sonrası ilçeye kazandırılan 247 dönümlük alanda yapımı başlanan Tepecik Mesire ve Piknik Alanı’na giderek çalışmaları yerinde inceledi.

Başkan Şayir, mesire alanındaki çalışmaları inceledi

24 Aralık 2020 Perşembe 16:17

Başkan Şayir, seçim sürecinde sözünü verdiği Dilovası’nın önemli doğal güzelliklerine sahip Tepecik Köyü’nde yapımı başlanan mesire ve piknik alanındaki çalışmaları yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. 

VATANDAŞLARIN KEYİFLİ VAKİT GEÇİRECEĞİ BiR ADRES OLACAK 

Vatandaşların huzur bulacağı, aileleriyle piknik ve spor yaparak keyifli vakit geçireceği 247 dönümlük alan üzerine kurulacak Tepecik Mesire ve Piknik Alanı içerisinde; Kır lokantası, Kır kahvesi, Etkinlik alanları, İbadethane, Kontrol noktası, Piknik alanları, Çocuk oyun alanı, Gezinti yolları, Fitness alanı, Ahşap kamelyalar, WC ve Açık otopark yer alacak.  Dilovası’na ve bölgeye nefes aldıracak olan Tepecik Mesire ve Piknik Alanı, ayrıca açık alanda sporu tercih edenlere koşu, yürüyüş ve bisikletin yanı sıra alternatif spor olanakları da sağlanacak. 

YAZA KADAR BİTMİŞ OLACAK 

Çalışmaları inceleyen Başkan Şayir, “İlçemize değer katacak ve doğal bir yaşam alanı olacak Tepecik Mesire ve Piknik Alanı ile halkımız hem doğa sevgisini kazanacak, hemde spor yapabilecek. Geçtiğimiz haftalarda yapımı başlayan mesire alanımız inşallah baharda bitmiş olacak. Vatandaşlarımızın keyifle vakit geçireceği bu mekanda  

birbirinden güzel organizasyonlara hep birlikte imza atacağız” dedi. 













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