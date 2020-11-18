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Başkan Şayir, Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, düzenli olarak gerçekleştirdiği aylık muhtarlar toplantısında mahalle muhtarları ile bir araya gelerek istişarelerde bulundu.

Başkan Şayir, Muhtarlarla Bir Araya Geldi

18 Kasım 2020 Çarşamba 14:44

Mahalle muhtarlarını ağırlayan Başkan Şayir, toplantıda yapılan çalışmalar ve korona virüs mücadelesi konusunda bilgiler verdi. Başkan Şayir yaptığı açıklama da “Korona virüs salgınıyla topyekûn mücadele ettiğimiz bu günlerde siz değerli muhtarlarımızın da yükünün ağır olduğunu biliyoruz. Virüs salgınının artmaması noktasında tüm kamu kurumları gibi muhtarlarımız da üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmek için cansiperane bir şekilde çalışıyor. Bizler de sizlerden gelen talepleri en hızlı şekilde yerine getirmek için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Korona virüsle mücadele konusunda hep birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.

BİRLİKTE HİZMET ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ
Göreve geldiğimiz günden bu yana omuz omuza, hızlı ve çözüm odaklı çalışmaya devam ediyoruz.
Muhtarlarımız bizim elimiz ayağımızdır. Vatandaşımızla direk irtibat içerisinde olan muhtarlarımızın
mahallelerin sorunlarını çözme konusunda ki arzuları bizleri mutlu ediyor. Bizlerde vatandaşlarımızın
ve muhtarlarımızın sorun ve taleplerini önemsiyoruz. Dün olduğu gibi bugünde tüm kurum ve
kuruluşlarımızla tam işbirliği içerisinde halkımıza birlikte hizmet üretmeye devam edeceğiz” dedi.

PROJELERİMİZ TEK TEK HAYAT BULACAK
Yapılan çalışmalar ile ilgili de bilgiler veren Başkan Şayir, “İlçemiz adına güzel gelişmeler yaşıyoruz.
Ankara ziyaretlerimiz ve Büyükşehir Belediyemizle yaptığımız istişareler sonrası elde ettiğimiz
kazanımlarımız hizmete dönüştüğünde “Yeni Dilovası’nı” hep birlikte hayata geçireceğiz. İlçemizde
başlattığımız aydınlatma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Altyapı sorunlarımızı yüzde 85
oranında çözüme kavuşturmak için çalışmalarımız, Büyükşehir Belediyemizin katkıları ile kısa sürede başlayacak. Kapalı semt pazaryerinin inşaatı kısa sürede başlatılıyor. Dilovası Millet Bahçesi’nin ihalesi yakında gerçekleşecek. Tavşancıl tarihi evlerimiz yeniden hayat bulacak ve Tavşancıl Mahallemiz hak ettiği değeri yeniden kazanacaktır. Seyir Terası projemiz yine tüm hızıyla devam etmektedir. Tepecik mahallemizde yapımı başlayacak olan 32 Dönümlük yeni mesire alanımızla halkımız huzur bulacağı ailesi ile birlikte güzel vakit geçirebileceği güzel bir mekâna kavuşacak. Dilovası Devlet Hastanemizin statüsünün değişmesi noktasında yaptığımız çalışmalar meyve verdi ve hastanemizin statüsü değişerek halkımıza daha geniş alanda hizmet vermeye devam edecek” dedi.

GÜZEL İŞLER YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ
Projeler hakkında bilgiler verdikten sonra konuşmasına devam eden Başkan Şayir “Halka hizmet,
Hakk’a hizmet” şiarıyla çıktığımız bu yolda samimiyetle çalışmaya devam ediyoruz. Devletimiz,
Büyükşehir belediyemiz ve belediyedeki arkadaşlarımızla birlikte güzel işler yapmaya çalışıyoruz.
İnşallah görev süremizin sonunda verdiğimiz taahhütlerimizin fazlasını yaparak halkımızın karşını
alnımız ak bir şekilde çıkacağız” dedi.

MUHTARLARI TEK TEK DİNLEDİ
Konuşmaların ardından Başkan Şayir, mahalle muhtarlarını tek tek dinledi ve çözüm noktasında
gerekenin en kısa sürede yapılacağını belirtti.





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