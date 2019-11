Başkan Şayir, Öğretmenleri Yemekte Ağırladı

24 Kasım Öğretmenler Günü tüm yurtta olduğu gibi Dilovası’nda da çeşitli etkiliklerle kutlandı. Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, başkan yardımcıları ve meclis üyeleri kutlamalara sabah İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay ve Milli eğitim Müdürlüğü personelini ziyaret ederek başladı. İlçe Milli Eğitim Müdürü ve personelinin öğretmenler gününü kutlayan Başkan Şayir ve beraberindekiler daha sonra Şehit İlimdar Atasoy İmam Hatip Lisesinde düzenlenen etkinlikle 24 Kasım Öğretmenler gününü kutladılar.

ÖĞRETMENLER YEMEKTE BULUŞTU

Sabah başlayan kutlamalar akşam saatlerinde Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in ilçede bulunan tüm öğretmenleri yemekte ağırlaması ile devam etti. Çolakoğlu Metalurji A.Ş’nin sponsorluğunda gerçekleşen yemeğe Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Belediye Başkan Yardımcıları, belediye meclis üyeleri, AK Parti Dilovası İlçe Başkanı Osman Akbulut, Kadın Kolları Başkanı Gülay Artut, Çolakoğlu Metalurji A.Ş. Genel Direktörü Mustafa Türker, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay ve Şube Müdürleri ile çok sayıda öğretmen katıldı.

KOCAELİ’NİN EN GENÇ EĞİTİM KADROSUNA SAHİBİZ

Konuşmasına bir şehit öğretmenin not defterinden çıkan yazıyı okuyarak başlayan İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay, “800 öğretmen ile Kocaeli’nin en genç eğitim kadrosuna sahibiz. Kutsal bir mesleği icra ediyoruz. Eğitim camiası olarak çok şanslıyız. Kaymakamımız ve Belediye Başkanımız birer eğitim gönüllüsü olmasının ve öğretmenlerimize değer vermesinin meyvelerini her geçen gün verdiğini görmeye başlıyoruz. 4 yıl öncesine göre değerlendirdiğimiz de eğitim kadrosu olsun, yeni eğitim yatırımları olsun çok ciddi bir yol kat edildi ve edilmeye devam ediyor. İnşallah ilerleyen günlerde çok daha kaliteli bir eğitim süreci yaşayacağız. Öğretmen arkadaşlarıma güveniyor ve tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü, şehit olan ve edebiyata uğurlanmış olan öğretmenlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.”dedi.

ÇOCUKLARIMIZA ÇANAKKALE RUHUNU AŞILAMALIYIZ

Balay’ın ardından konuşan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, “Bizler ülkemizin daha ileriye taşınması, gelişmiş ülkelerle rekabet edebilmesi için eğitime çok önem vermeliyiz. Bunu yalnızca manevi değerlerimizi de ön plana çıkartarak yapabiliriz. Çanakkale ruhunu, Sarıkamış ruhunu yeni nesillerimize aşılamalıyız. Ben isterim ki bizlere destek verecek sanayicilerimizle ilçemizde ki 12 bin öğrencimizi Anıtkabir’e, Çanakkale’ye götürelim geçmişini orda, o ruhu yaşayarak öğrensinler. Manevi değerlerini yaşasınlar istiyorum. Çocuklarımızı öyle bir eğitmeliyiz ki ülkemizin kalkınmasına katkı sunacak bireyler yetiştirmeliyiz. Katma değeri yüksek ürünler geliştirecek yeni nesiller yetiştirmeliyiz.

ÖĞRETMENLERİMİZE DEĞER VERİYORUZ

Gelecek nesilleri yetiştirmek gibi onurlu bir göreve sahip olan öğretmenlerimiz bizim her şeyimizdir. Öğretmenlerimize değer veriyorum. Biz öğretmenlerimizi sadece bir günde değil her gün anmak istiyoruz. Onların sorun ve istekleri her daim önceliğimizdir. Burada bulunan öğretmenlerimizin nezdinde öncelikle Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, mesleğini ica ederken şehit olmuş, ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Gününü kutluyorum. Ayrıca eğitim konusunda ki çalışmalarımıza her zaman destek olan Sayın Kaymakamımız Mustafa Asım Alkan ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Murat Balay ve ekibine, sanayicilerimize bizlere destek verdiği için teşekkür ediyorum.”dedi.

ÖĞRETMENLERİMİZE GÜVENİYORUZ

Programda son olarak konuşan Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan ise yaptığı açıklama da “Öncelikle görevini yapmak uğruna canlarını feda eden öğretmenlerimizi minnetle anıyorum. Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk, bu ülkenin çağdaş uygarlık seviyesine ulaşması için bu ülkeye en güzel öğretmenlik örneğini sunmuş ve önderlik etmiştir. Ona ne kadar minnettarlığımızı ifade etsek yeridir. Onun yanında dinimizde de Hz. Peygamberimiz öğrenmenin yerini çok kuvvetli bir şekilde ifade etmiştir. Onun içindir ki tarihin önemli liderleri, Peygamberleri eğitimin önemini ortaya koymuşlardır. Sizler geleceğimiz nesillere sadece matematik, edebiyat öğretmiyorsunuz, güzel ahlakı, sevgiyi, saygıyı, vatan sevgisini, bayrak sevgisini öğretiyorsunuz. Onun için sizler bizim için gerçekten çok değerlisiniz. Biz sizlere güveniyoruz. Geleceği aydınlık nice nesiller yetiştireceğinize inanıyor ve tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyorum”dedi.

BALAY’DAN ALKAN VE ŞAYİR’E PLAKET

Konuşmaların ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay, eğitime sundukları katkılardan dolayı İlçe Kaymakamı Mustafa Asım Alkan’a, Belediye Başkanı Hamza Şayir’e ve Çolakoğlu Metalurji A.Ş. Genel Direktörü Mustafa Türker’e teşekkür plaketi takdim etti. Program daha sonra ilçede bulunan müzik öğretmenlerinin oluşturduğu müzik grubunun hazırladıkları programla son buldu.