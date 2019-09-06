Başkan Şayir, Öğretmenlerle Buluştu

Dilovası’nda göreve başlayan 240 öğretmen ile birlikte ilçede ki tüm öğretmenleri moral yemeğinde bir araya geldi. Tavşancıl Sahil Restaurant’ta düzenlenen yemeğe Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, AK Parti Dilovası İlçe Başkanı Osman Akbulut, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay, İlçe Spor Müdürü Murat Babaoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Sinan Yaşar, İlçe Milli eğitim Şube Müdürleri ve ilçede görev yapan yaklaşık 650 öğretmen katıldı.

EĞİTİME ÖNEM VEREN BİR BAŞKAN

Düzenlenen yemeğin açılış konuşmasını yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay, “Göreve geldiğimde ilçemizde 250’ye yakın öğretmenimiz görev yapıyordu. Şuan ise 650’ye yakın öğretmenimizle yeni eğitim ve öğretim dönemine giriyoruz. Yeni eğitim ve öğretim dönemine daha güçlü bir şekilde giriyoruz. Tabi buralara gelmek kolay olmadı. Bizlere her zaman büyük destek veren siyasetçilerimiz oldu. Başta Kocaeli Milletvekilimiz Cemil Yaman olmak üzere tüm milletvekillerimize, Belediye Başkanımız Hamza Şayir, AK Parti Dilovası İlçe Başkanımız Osman Akbulut ve ekibine teşekkür ediyorum.”dedi.

MİSYONUMUZ; EĞİTİM, EĞİTİM, EĞİTİM

Ev sahibi olarak konuşan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, “Bugün buraya katılarak birlik ve beraberliğimizi kanıtlayan tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Yeni eğitim dönemi öncesi sizlerle moral yemeğinde bir araya gelerek tanışmak istedik. Benim birinci misyonumuz eğitim, eğitim, eğitim. Bizler istiyoruz ki ülkesine ve bayrağına bağlı birer bireyler yetişsin. Ülkemiz katma değeri yüksek bir şeyler üretsin. Bunlarda eğitimle sağlıklı bireylerin yetişmesi ile olur. Onun için sizin göreviniz oldukça kutsal bir görevdir. Sizlerin yetiştireceği eserler yeni nesiller sizlerin eseri olacaktır.

BİZ ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPACAĞIZ

Bizler sizlere bu uğurda her zaman sizlerin yanında sizlere destek olmaya çalışacağız. Şanslıyız ilçemizde belediye başkanlığı döneminde 11 yeni okulun kazandırılmasını sağlayan Milletvekilimiz Cemil Yaman, eğitime öncelik veren bir kaymakamımız var. Eğitime önem veren İlçe Başkanımız, Milli Eğitim Müdürümüz ve Gençlik Spor Müdürümüz var. Bu ekiple güzel işler yapacağımıza inanıyorum. İlçemizde Montesorri sınıflarının artırılması, Robotik Kodlama sınıflarının artırılması, zeka oyunları sınıfları için çalışmalar başlattık. İnşallah kısa zamanda bunları bitireceğiz. Müzik Sınıfları açmayı istiyoruz. Kısacası biz üzerimize düşeni yapmak istiyoruz. Yeter ki siz güzel şeyler yapmak isteyin.

ÖĞRENCİLERİMİZİ GÜZEL GELECEĞE HAZIRLAYIN

Yeni eğitim ve öğretim dönemi öncesi tüm ilköğretim öğrencilerimize çanta ve kırtasiyelerini biz vereceğiz. Yine diyorum. Biz her daim sizlerin yanında olacağız. Yeter ki sizler ilçemizde ki eğitim kalitesini yükseltin. Öğrencilerimizi güzel geleceğe hazırlayın. Bizler Ulu Önder Atatürk’ün kurduğu bu ülkede bu Cumhuriyet’te inşallah her daim daha güzel bir şekilde ilerleyeceğiz.”dedi.

BİR TOPLUMUN İSTİKBALİ SİZLERİN ELİNDE

Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, “2,5 yıl önce göreve başladığımda eğitimde en büyük sıkıntımız öğretmen açığımızdı. Son yapılan 240 öğretmen atamalarımızla birlikte öğretmen açımız yok denecek kadar azaldı. İnşallah yeni öğretmenlerimizle birlikte yeni döneme daha güçlü gireceğiz. İnşallah başkanımızın eğitime vereceği katkılarla birlikte geleceğe umutla bakan çocuklar yetiştireceğine inanıyorum. Sizler bir toplumun bir ülkenin istikbalini hazırlayan ve kutsal görev yapan öğretmenlersiniz. Hepinize yeni dönemde başarılar diliyorum.”dedi.

DİLOVASI İLE İLGİLİ TÜM BİLDİKLERİNİZİ UNUTUN

Düzenlenen etkinlikte son olarak konuşan Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman ise “Öncelikle öğretmenlerimize Griyory Petrov’un “Beyaz Zambaklar Ülkesinde” kitabını okumalarını tavsiye ederek konuşmamama başlamak istiyorum. Ben Dilovası’nın çocuğuyum. Dilovası’nda belediye başkanlığı yaptığım dönemde her zaman şunu istedim, öğretmenlerimizin Dilovası’nda oturmaktan zevk aldığı bir kent oluşturmak. Bunu hep birlikte başaracağız. Dilovası Kocaeli’de son 15 yılda suç oranı en düşük ilçedir. TÜİK verilerine Sağlık Bakanlığı verilerine bakarsanız Kocaeli’de kanser oranı düşük dört ilçeden biridir. Dilovası Türkiye’de birlik ve beraberliğin, kardeşlik ikliminin en güzel yaşandığı bir ilçedir.

YAMAN, DİLOVASI’NDA OTURUN

Ben öğretmenlik mesleğini ressama benzetirim. Çocuklarımız bomboş bir tuvaldir ve sizler o tuvale çizdiğiniz en güzel resimlerle çocuklarımızı yetiştirecek ressamlarsınız. Bu konuda bize ne düşerse bir telefon kadar yakınız. Sizlerin 7/24 emrinizdeyiz. Ancak sizlerden istediğimiz bir şey var. Lütfen evlerinizi Dilovası’na getirin. Hem çocuklarımızı eğitin hemde bizleri eğitin. Dilovası bu konuda talihsiz. Bu konu sizlerden ricamızdır. Şimdiden yeni eğitim ve öğretim döneminde başarılar diliyorum.”dedi.