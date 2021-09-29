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Başkan Şayir, Önce Masada Sonra Sahada İnceledi

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, İSU tarafından Dilovası’nda başlatılan çalışmaları önce masada sonra saha da inceledi.

Başkan Şayir, Önce Masada Sonra Sahada İnceledi

29 Eylül 2021 Çarşamba 14:48

 Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Başkan Yardımcıları Sinan Yaşar, Muhiyettin Gültekin ve Fazıl Polat ile birlikte önce Dilovası İSU Şubesi’ne giderek burada İSU Dilovası Şube Müdürü Numan Yandık ve yüklenici firma yetkilileri ile bir araya gelerek İSU’nun Dilovası’nda başlattığı çalışmalar hakkında bilgi aldılar. 

ŞAYİR, SAHA DA İNCELEME YAPTI 

Başkan Şayir, daha sonra ilçe genelinde başlatılan alt yapı çalışmalarını yerinde incelemek üzere Turgut Özal Mahallesi İslambey Caddesi, Karabey Caddesi ile 312-313-314 Caddeleri ve Hastane yolu çalışmalarını yerinde inceleyerek bilgi aldı. 

DAHA KALİTELİ HİZMET İÇİN ÇALIŞIYORUZ 

İlçe genelinde başlatılan alt yapı çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Şayir, vatandaşlarla da bir araya gelerek, hem çalışmaları anlattı, hemde sorunlarını dinledi. Vatandaşların alt yapı çalışmaları nedeniyle sıkıntılar yaşadığını belirtmeleri üzerine bir açıklama yapan Başkan Şayir, “vatandaşımıza daha kaliteli hizmet etmek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bölgemizde bazı noktalarda alt yapı noktasında sıkıntılar yaşanıyordu. Vatandaşlarımızdan gelen talepler ve İSU tarafından yapılan incelemeler sonrası ilçemizin birçok noktasında alt yapı çalışmaları başlatıldı. Özellikle kayıp-kaçak suyun önlenmesi, atık suların giderilmesi ve bazı noktalarda oluşan su birikintilerinin ortadan kaldırılması için devam eden ortak çalışmalarımız kısa sürede bitecektir. Hizmetin olduğu yerde bazı aksamalar tabi ki olacak. Zahmet olmadan, rahmet olmaz. Bölgedeki vatandaşlarımız bu konuda bize gereken hassasiyeti gösteriyorlar. Bizde inşallah en kısa sürede bu çalışmalarımızı bitirecek ve üst yapı çalışmalarını tamamlayacağız. Herşey ‘Yükselen Şehir Dilovası’ için” dedi. 









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