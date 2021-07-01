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Başkan Şayir, “Ortak paydamız Dilovası!

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, aylık olağan toplantıda muhtarlar ile bir araya gelerek, sorun ve taleplerini dinledi.

Başkan Şayir, 'Ortak paydamız Dilovası!

01 Temmuz 2021 Perşembe 14:37

 Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, mahalle muhtarlarıyla Tepe Restaurant’ta bir araya gelerek, mahallelerde yürütülen çalışmalarla ilgili istişarelerde bulundu.  

Muhtarlarla sürekli iletişim halinde olduklarının altını çizen Başkan Şayir, hizmet sunumu öncesi gündeme dair yaptığı konuşmada "Hep birlikte muhtarlarımızla, vatandaşlarımızla, mesai arkadaşlarımızla Dilovası halkına hizmet etmek için elimizden gelen her türlü gayreti ortaya koymaya çalışıyoruz. 

Dilovası tüm mahalleleriyle bir bütündür. İlçemizin her bir köşesine hizmet götürmek bizlerin ortak görevidir. Şehri ortak akılla yönetiyor, bu suretle çok daha güzel şeyler üretebiliyoruz” dedi. 

MUHTARLARA PANDEMİ TEŞEKKÜRÜ 

Tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi ve ilçemizi de etkisini gösteren Covid-19 salgınıyla mücadele de muhtarların büyük fedakarlıklar yaptığını belirten Başkan Şayir; “Yaklaşık 1,5 yıldır pandemi sürecini hep birlikte yaşadık. Bu süreçte sağlık çalışanlarının büyük fedakârlıkla çalıştığını, muhtarların da aynı teşekkürü hak ettiğini söylemeden edemeyeceğim. Bazı mahallelerimiz süreci çok sıkıntılı geçirdi. Ciddi vakalarla karşılaşıldı. Muhtarlar olarak kapı kapı filasyon ekipleriyle gezerek vatandaşlara erişmeye çalıştınız. Allah tüm muhtarlarımızdan razı olsun. Muhtarlarımız mahallerimizde önemli bir görev icra ediyor... Halka dokunuyor. Halkla kurumlar arasında köprü oluyor. 

ORTAK PAYDAMIZ DİLOVASI 

Ortak paydamız Dilovamızdır. Dilovamız’ı geleceğe taşıyarak, yaşam standartları yüksek, insanları mutlu, yaşanabilir bir kent haline getirmek öncelikli hedefimizdir. Elbette sorunlarımız vardır. Ancak 51 bin insanın yaşadığı kentimizde sorunları en aza indirmek bizlerin ve muhtarlarımızın çalışmaları ile olacaktır. Amacımız çalışmalarımızla halkımızın yüreğine dokunmaktır. Halkımızın sorunlarını çözmek ve daha yaşanılabilir, Yükselen Şehir Dilovası’nı inşa etmektir. Onun için muhtarlarımızla birlikte durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz” dedi. 

MUHTARLARIN ÖNERİLERİNİ DİNLEDİ 

Başkan Şayir, konuşmasının ardından 2,5 yıllık görevi süresince atılan büyük adımları ve son aylarda ki hizmet hamlesi ile gelinen noktayı muhtarlarla paylaştı.  Konuşmasının ardından sözü muhtarlara bırakan Şayir, sorun ve önerilerini dinledi. 

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