Başkan Şayir, Projeyi Yerinde İnceledi

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in Ankara temasları sonrasında sözleşmesi imzalanan ve yapımına başlanan Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nun yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

1200 m2 alan üzerine 315 m2 kapalı alan içerisinde yer alacak tesisin 20 araç kapasiteli açık otoparkı ve sosyal alanları da olacak.

TAVŞANCIL HAVUZA KAVUŞACAK

13 Ocak’ta ihaleye çıkan ve yer teslimi yapılan Tavşancıl Yarı Olimpik Yüzme Havuzu projesini yerinde inceleyen Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Fen İşleri Müdürü Halil Turgut’tan çalışma hakkında bilgiler aldı. Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Şayir, “Geçtiğimiz aylarda protokolünü imzaladığımız, arından 13 Ocak’ta ihalesi yapılan Tavşancıl Yarı Olimpik Yüzme Havuzumuz da inşaat çalışmaları start alıyor. Bu yıl bitecek olan havuzumuzla birlikte Tavşancıl halkımızda havuzuna kavuşmuş olacak. Yükselen Şehir Dilovası’nın adımları tek tek atılıyor.”dedi.

ALMİRA’DAN BAŞKAN ŞAYİR’E TEŞEKKÜR

Havuz alanını inceleyerek teknik bilgiler almaya çalışan Başkan Şayir’i gören mahalle sakinlerinden minik Almira Başkan Şayir’in yanına gelerek Başkan Şayir ile bir süre sohbet ettikten sonra yapılacak olan havuzdan dolayı Şayir’e teşekkür etti.

















