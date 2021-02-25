Başkan Şayir; “Şehrimizi geleceğe hazırlıyoruz”

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, belediye teknik ekibi ve İSU Dilovası Şube Müdürü Özay Numan Yandık ile birlikte Bağdat Caddesi’nde başlatılan yer altı yağmur suyu çalışmalarını yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında teknik ekipten bilgi aldı.

ŞEHRİMİZİ GELECEĞE HAZIRLIYORUZ

Yoğun yağmur döneminde yaşanan taşkınların ortadan kaldırılması için çalışmaların sürdüğünü belirten Başkan Şayir, “ilçemizde ki alt yapı çalışmalarını da aralıksız sürdürmeye devam ediyoruz. İSU ekiplerimizle birlikte ilçemizde ki yağmur suyu şebekesinin yenilenmesi için çalışmalarımız sürüyor. Bağdat Caddemizde yaşanan yağmur suyu taşkınlarının önlenmesi için başlatılan çalışmalar, planlanan çerçevede hızlı ve titiz bir şekilde devam etmektedir. Etap etap devam eden çalışmalar sonrası inşallah alt yapı sorunlarımızda yavaş yavaş ortadan kalkacaktır. İSU Şube Müdürü Özay Numan Yandık ve ekiplerine çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum ”dedi.

ESNAFI ZİYARET ETTİ

Başkan Şayir incelemelerin ardından mahallede yer alan iş yerlerini ziyaret ederek, hem çalışmaları anlattı, hemde esnafların sorun ve isteklerini dinledi.