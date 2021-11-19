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Başkan Şayir, Sivas Zara Belediye Başkanı Çelik’i Ağırladı

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Sivas’ın Zara ilçesi Belediye Başkanı Fatih Çelik’i makamında ağırladı.

Başkan Şayir, Sivas Zara Belediye Başkanı Çelik'i Ağırladı

19 Kasım 2021 Cuma 09:54


 

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Sivas’ın Zara ilçesi Belediye Başkanı Fatih Çelik’i makamında ağırladı. 

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, kendisini ziyaret eden Sivas’ın Zara ilçesi Belediye Başkanı Fatih Çelik’i makamında ağırladı. İki Başkan  yerel yönetimler hususunda fikir alışverişinde bulundular. Başkan Şayir ziyarette konuk Başkan Çelik’e Dilovası ve belediye çalışmaları hakkında bilgi verirken, konuk Başkan Çelik ise misafirperverliğinden dolayı memnuniyetini dile getirerek Başkan Şayir’e, belediye çalışmalarında başarılar diledi. 

Başkan Şayir ve konuk Başkan Çelik ziyaret sonunda karşılıklı olarak günün anısına birbirlerine hediye takdim ettiler. 










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