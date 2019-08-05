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Başkan Şayir, Vatandaşı ve Pazarcıyı Sevindirdi

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, önceki gün Köseler Mahallesi’nde açılan semt pazarını ziyaret etti. Başkan Şayir, ilk defa kurulan Pazar yerinde sürpriz yaparak vatandaş ve Pazar esnafını mutlu etti.

Başkan Şayir, Vatandaşı ve Pazarcıyı Sevindirdi

05 Ağustos 2019 Pazartesi 12:03

Başkan Şayir, Pazar gününü Köseler Mahallesi’nde geçirdi. Gün boyu ziyaretler yapan Başkan Şayir’e AK Parti Dilovası İlçe Başkanı Osman Akbulut ve ilçe yöneticileri, Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı Sinan Yaşar ve meclis üyeleri, Köseler, Demirciler, Çerkeşli ve Tepecik köyü mahalle muhtarları da eşlik etti.

ESNAFI DİNLEDİ

Başkan Şayir ve beraberindekiler ziyaretlerinin ilkini TOKİ konutlarında ki esnaflara yaptı. TOKİ konutlarındaki esnafla sohbet eden Başkan Şayir ve beraberindekiler esnafın sorun ve taleplerini dinleyerek çözüm için çalışmaları yapacaklarını belirtti. Başkan Şayir ayrıca mahalle muhtarları ile birlikte vatandaşlarla sohbet ederek sorunlarını dinledi.

Başkan Şayir esnafla yaptığı sohbette “Köy olarak bilinen ve geçtiğimiz yıllarda mahalle statüsüne kavuşan dört yeni mahallemiz ile ilçe merkezimizin koordinasyonu konusunda çalışmalarımızı yürütüyoruz. İlçe merkezimizde nasıl hizmet ediyorsak, bu yeni mahallelerimize de aynı şekilde hizmet edeceğiz.”dedi. 

ŞAYİR, VATANDAŞI ve PAZARCIYI SEVİNDİRDİ

Şayir daha sonra Köseler Mahallesi’nde ilk defa kurulan ve Tepecik, Demirciler ve Çerkeşli Mahallesi vatandaşlarının ortak alış veriş yapabilecekleri semt pazarını ziyaret etti. İlk defa kurulan Pazar’ı ziyaret eden Başkan Şayir, vatandaşın ayağının alışması ve esnafın mağdur olmaması için sevindirici haber verdi. Başkan Şayir, kilo ile satılan ürünleri 1 TL’ye verilmesini aradaki farkı da kendisinin karşılayacağını söylemesi üzerine vatandaşı mutlu etti.

VATANDAŞTAN BAŞKAN ŞAYİR’E TEŞEKKÜR

Yeni kurulan Semt Pazarı yerine ulaşım konusunda da müjdeyi verdi. Başkan Şayir, Köseler köyünde kurulan Pazar’a diğer mahallelerden ulaşımı kolaylaştırmak için ücretsiz servislerinde konulacağını belirterek, vatandaşların pazara ulaşımını ve sonrasında dönüşlerinin kolaylaştıracaklarının da müjdesini verirken, Pazar’a gelen vatandaşlar Başkan Şayir’in verdiği sevindirici haberler karşısında oldukça memnun olurken Başkan Şayir’e teşekkür etmeyi de ihmal etmediler.

 

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