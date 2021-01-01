Başkan Şayir, yeni yıla görevi başında çalışanlarla girdi

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ve AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım, yeni yıla görevi başındaki kamu görevlileri ve esnafları ziyaret ederek girdiler.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım ve Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Demir, 2020 yılının son saatlerini çalışan kamu kurumu personeli ve esnafları ziyaret ederek geçirdiler. Başkan Şayir ve Yıldırım, öncelikle İlçe Jandarma Komutanı Said Arı ve jandarma personelini ziyaret ettiler.

YILIN SON ZİYARETLERİ

Ardından İlçe Emniyet Müdürü Timur Uzun ve emniyet personelini, İMES OSB Taksi durağında nöbet tutan taksici esnafını, Dilovası İtfaiye Müdürlüğü’nde nöbet tutan itfaiye personelini, Dilovası Devlet Hastanesi’nde görev yapan sağlık çalışanlarını, Nöbetçi Eczane çalışanlarını, devriye ekiplerini ve son olarak Tavşancıl Huzurevi’nde görev yapan personel ve huzurevinde kalan yaşlıları ziyaret ettiler.

GÖREVİ BAŞINDAKİLERİN YENİ YILINI KUTLADILAR

Yapılan ziyaretlerde çalışmalar hakkında bilgiler alan Başkan Şayir, yılın son saatlerinde ailelerinden ve evlerinden ayrı, büyük özveri ile çalışan herkesin yeni yılını kutlarken, aileleri ve sevdikleri ile birlikte yeni güzellikler ve sağlık getirmesini diledi.