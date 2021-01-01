Başkan Şayir, yeni yıla görevi başında çalışanlarla girdi

YILIN SON ZİYARETLERİ
Ardından İlçe Emniyet Müdürü Timur Uzun ve emniyet personelini, İMES OSB Taksi durağında nöbet tutan taksici esnafını, Dilovası İtfaiye Müdürlüğü’nde nöbet tutan itfaiye personelini, Dilovası Devlet Hastanesi’nde görev yapan sağlık çalışanlarını, Nöbetçi Eczane çalışanlarını, devriye ekiplerini ve son olarak Tavşancıl Huzurevi’nde görev yapan personel ve huzurevinde kalan yaşlıları ziyaret ettiler.
GÖREVİ BAŞINDAKİLERİN YENİ YILINI KUTLADILAR
Yapılan ziyaretlerde çalışmalar hakkında bilgiler alan Başkan Şayir, yılın son saatlerinde ailelerinden ve evlerinden ayrı, büyük özveri ile çalışan herkesin yeni yılını kutlarken, aileleri ve sevdikleri ile birlikte yeni güzellikler ve sağlık getirmesini diledi.