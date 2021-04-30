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Başkan Şayir’den 1 Mayıs İşçi Bayramı mesajı

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımlayarak tüm İşçi ve emekçilerin bayramını kutladı.

Başkan Şayir'den 1 Mayıs İşçi Bayramı mesajı

30 Nisan 2021 Cuma 17:45

1 Mayıs’ın barış, huzur ve bayram havasında geçmesi temennisinde bulunan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, ”1 Mayıs İşçi Bayramı’nın, adından da ifade edildiği şekliyle toplumsal barışa, insanlar arasındaki işbirliği ve iş bölümüne dayalı sosyal dayanışmanın geliştirilmesine fırsat ve vesile olmasını diliyorum. 

Bizler millet olarak, işçilerimizin alın terinin önemini, kutsallığını bilen, bütün insanlığa örnek bir dayanışma kültürünü yüzyıllardır yaşatan büyük bir medeniyetin mirasçılarıyız” diye konuştu. 

1 MAYIS BAYRAM HAVASINDA GEÇSİN 

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün, insan onuruna yaraşır bir şekilde bayram havasında, huzur, güven ve barış ortamında kutlanması için herkesin üzerine düşen sorumluluğun bilincinde olması faydalı olacaktır’ diyerek sözlerine devam eden Başkan Şayir, “Bizlerin de arzusu ve çalışmalarımızdaki temel hedefimiz, çalışanlarımızın iş güvenliği ve sağlığının iyi derecede olduğu ortamlarda mesai yapmalarıdır. Yerel yönetimler olarak bizler de bu noktada üzerimize düşenleri yerine getirmeye çalışıyoruz” dedi. 

1 Mayıs’ın ilçemizde ve ülkemizde anlamına yakışır bir şekilde dostluk ve dayanışma havasında, huzur içerisinde geçeceğine inanıyorum diyen Başkan Şayir, “Toplumumuzdaki sevgi, saygı, birlik ve beraberliğimizin oluşmasına vesile olması dileklerimle, sermayesi emek ve alın teri olan başta işçi, memur ve emekçiler olmak üzere tüm çalışanların 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı kutluyorum” diye konuştu.


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