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Başkan Şayir’den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Şayir'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

10 Ocak 2020 Cuma 10:12

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı. Yazılı bir kutlama mesajı yayınlayan Başkan Şayir mesajında, “Kamuoyunu bilgilendirmek adına doğru haber verme, tarafsızlık, objektiflik, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri içerisinde bulunduran önemli bir mesleği icra eden gazeteci arkadaşlarımız, vatandaşın en doğal hakkı olan zamanında doğru ve eksiksiz bilgi almalarını sağlayarak milletin vicdanının ses olmaktadırlar. Bu duygu ve düşüncelerle, ilçemizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesi ve kalkınmasına gündeme taşıdıkları konularla katkı sağlayan, yaptıkları görev gereği bir anlamda kamu hizmeti ifa eden değerli basın çalışanlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlar, ebediyete intikal eden basın çalışanlarını rahmetle anar, tüm basın çalışanlarına sevgi ve saygılarımı sunarım" ifadelerine kulandı.

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