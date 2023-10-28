Başkan Şayir’den 100. Yıl mesajı

Cumhuriyetin 100. yılını coşku ve gururla kutladıklarını belirten Başkan Şayir, Cumhuriyeti ilelebet yaşatma azim ve kararlılığından hiçbir zaman taviz vermeyeceklerini söyledi.

Cumhuriyetin 100. Yılı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımlayan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir mesajında; “Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında tüm halkımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı coşku ve sevinçle kutlarken, Cumhuriyetin kuruluşuna giden yolda seve seve canlarını veren atalarımızı rahmet ve şükranla anıyoruz. Onlar; canları ve kanları pahasına, üzerinde huzur ve barış içerisinde yaşayacağımız bir vatanı bizlere emanet ettiler. Emanete layık olmak için Cumhuriyetimizin değerlerini ve kazanımlarını sahiplenmeli, koruyarak gelecek nesillere aktarmalıyız.

“TÜRKİYE YÜZYILI” HEDEFİMİZLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ

Cumhuriyetimizin 100 yılında binlerce yıllık devlet geleneğimiz ve tarihimizden aldığımız güçle, “Türkiye Yüzyılı” hedeflerimiz doğrultusunda heyecan ve gayretle çalışmaya devam ediyor, geleceğe emin adımlarla ilerliyoruz. Cumhuriyetimizin 100 yılında bizlere düşen en önemli görev, her köşesi al bayrağımız ile donatılmış, ezanların dinmediği ve özgürce yaşayabileceğimiz bir vatan bırakan kahramanlarımızın aziz hatıralarına sahip çıkmak, tüm dünyaya örnek olan birlik, beraberlik ve dayanışma ruhumuzu daha sıkı bağlarla sürdürmektir.

HİZMET ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Cumhuriyetimiz’in 100. yılında, gayretle çalışmaya devam edecek, milletimize ve ülkemize hizmet etmeyi sürdürerek, Cumhuriyetimizi yeni yüzyıllara doğru ilelebet yaşatma azim ve kararlılığından asla vazgeçmeyeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan uğrunda canlarını feda eden bütün şehitlerimize Yüce Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Cumhuriyetimizin 100. Yılı kutlu olsun” dedi.