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Başkan Şayir'den 15 Temmuz Mesajı

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Şayir'den 15 Temmuz Mesajı

15 Temmuz 2019 Pazartesi 10:33


HALKIMIZ BAYRAĞINA ve İRADESİNE SAHİP ÇIKTI

Ülkemizi bölmek, parçalamak ve ülkemizde kardeşkanı akıtmak isteyenlere milletimiz 15 Temmuz’da gerekli dersi verdiğini belirten Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir; “ Darbelerden çok çeken ve bir daha böyle bir deneyimi yaşamak istemeyen milletimiz, büyük bir sağduyu ve kararlılıkla 15 Temmuz 2016’daki girişimi engelledi. Aziz halkımız bu duruşuyla bayrağına, iradesine, demokrasisine ve hepsinden önemlisi geleceğine sahip çıkmıştır. Tarihte birçok örneğine tanık olduğumuz bu direniş milli kimliğimizin birlik duygumuzun en önemli göstergesidir. 15 Temmuz'un, millet iradesinin cesaret ve ferasetle tecelli ettiği, tarihimize altın harflerle yazılmış büyük demokrasi mücadelesinin adı ve 251 demokrasi şehidi verdiğimiz örnek bir kahramanlık destanı olmuştur. Ülkemiz üzerinde hain emeller peşinde koşanlar, 15 Temmuz hain darbe girişiminde olduğu gibi, bundan sonra da karşısında yüce milletimizi bulacaktır.”dedi.

VATAN NÖBETİNE BEKLİYORUZ

Sözlerine şu şekilde devam eden Başkan Şayir; “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüzün üçüncü seneyi devriyesinde belediyemizin düzenlediği anma etkinlerinde yine bir ve beraber olacağız. 15 Temmuz gecesi tüm Türkiye'de olduğu gibi Dilovası Belediye Meydanında tek yürek olarak dünyaya Türk Milletinin inancını ve kararlılığını bir kez daha göstereceğiz. Dilovalı tüm hemşerilerimizi 15 Temmuz gecesi Belediye Meydanındaki vatan nöbetine bekliyor, bu vesilesiyle bizler için büyük ilham kaynağı olan, ülkemizin istiklali ve istikbali için canını feda eden bütün aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize de acil şifalar dileyerek, şükranlarımı sunuyorum" dedi.

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