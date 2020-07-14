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Başkan Şayir’den 15 Temmuz mesajı

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Şayir'den 15 Temmuz mesajı

14 Temmuz 2020 Salı 13:02

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından 15 Temmuz 2016’da gerçekleşen hain kalkışmanın 4. yıl dönümü için yayımladığı mesajında, hain kalkışmanın hafızalarda derin etkiler bıraktığı gibi, ülkemizin parlak geleceği için milli birlik ve beraberliğimizi sonsuza dek pekiştirecek bir destanı da içinde taşıdığını ifade etti.

HAİNLERE GEREKEN DERS VERİLMİŞTİR

Açıklamasına devam eden Başkan Şayir, Tarihi nice zafer ve destanlarla dolu yüce milletimiz, 15 Temmuz gecesi darbeye kalkışan hainlere destansı bir şekilde gereken dersi vermiştir.

Aziz milletimiz, hain ellerce kendisine doğrultulan uçak, tank ve ağır silahlara,

İstiklal Marşımızda ki gibi göğsünü siper ederek tarihte eşi benzeri görülmemiş bir kahramanlık ortaya koymuştur.

DÜNYA TARİHİNDE BİR İLK YAŞANMITIR

251 kahraman vatandaşımız bayrağı ve vatanı uğruna şehit olmuştur. Binlerce vatandaşımız yaralanmış, gazilik payesi kazanmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, şehitler köprüsü, meydanlar, caddeler, sokaklar üniformamızı gasp etmiş düşmanlar tarafından vicdansızca bombalanmıştır. Dünya tarihinde ilk defa bir parlamento, savaş uçaklarının hedefi olmuştur. O gece, milletin cesaretini kırmak için yaptıkları her saldırıyla cesaretimiz daha da artmış, tarihimizin en görkemli destanlarından biri yaşanarak yazılmıştır.

DESTANINI GELECEK NESİLLERE TAŞIYACAĞIZ

“Demokrasi ve Milli Birlik Günü”müzün değerini en iyi şekilde idrak etmeye çalışarak, gelecek nesillerimize bu kahramanlık destanını taşıyarak Türkiye Cumhuriyeti’nde sevgi, barış ve huzur içinde yaşamaya devam edeceğiz.

ŞEHİTLERİMİZİ MİNNETLE ANIYORUZ

Bu vesile ile başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Gazi Meclisimiz, Başbakanımız, siyasi partilerimiz, milletimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve medyamızın kararlı duruşuyla, hep birlikte bir destan yazdık. 15 Temmuz destanını yazan demokrasi şehitleri ile gazilerimizi, minnetle anıyoruz. 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız. Rabbim ülkemize bir daha böyle günler yaşatmasın."dedi

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