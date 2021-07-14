Başkan Şayir’den 15 Temmuz mesajı

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, FETÖ tarafından 15 Temmuz 2016’da gerçekleşen hain kalkışmanın 5. yıl dönümü için yayımladığı mesajında, hain kalkışmanın hafızalarda derin etkiler bıraktığı gibi, ülkemizin parlak geleceği için milli birlik ve beraberliğimizi sonsuza dek pekiştirecek bir destanı da içinde taşıdığını ifade etti.

DEVLETİMİZİ ELE GEÇİRMEK İSTEDİLER

Açıklamasına devam eden Başkan Şayir, “15 Temmuz 2016’da ülkemiz, milletimize ve demokrasimize alçakça kast eden hain darbe girişimine maruz kalmıştır. Türkiye’nin bağımsızlığını, kalkınmasını, gelişmesini hazmedemeyen karanlık bir yapı, onu teşvik eden işbirlikçileri ve Türk Silahlı Kuvvetleri içinde örgütlenen FETÖ Terör Örgütü üyesi bir grup hain cuntacı asker, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Sayın Cumhurbaşkanımızı, Polisimizi, stratejik kurumlarımızı hedef alarak devletimizin yönetimini ele geçirmeye ve ülkemizi karanlığa sürüklemeye çalışmışlardır. Ancak bu hain darbe teşebbüsü tarihi nice kahramanlıklar ve destanlarla dolu olan büyük Türk Milleti’nin genciyle yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle yeni bir destanı ile engellenmiştir.

EN BÜYÜK İHANET

15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan darbe girişimi aziz milletimize ve bu topraklara yapılan Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük ihanetidir. Milli iradeyi hiçe sayan FETÖ'cü terör örgütü mensubu gafiller, büyük Türk milletinin cesaretini, vatanperverliğini, bağımsızlık aşkını, bayrak ve ezan sevdasını hesaba katmamış ve hak ettikleri cevabı almışlardır.

DEMOKRASİ ŞEHİTLERİMİZİ UNUTMADIK

15 Temmuz Darbe girişiminin yaşandığı o karanlık gecede Çanakkale ruhu, Kurtuluş Savaşı ruhu bir kez daha tezahür etmiş, hainlere karşı tarih boyunca unutulmayacak direniş ve diriliş öyküsü yazılmıştır. Milletimiz, açılan ateşlere, atılan bombalara, yöneltilen tehditlere, gözlerinin önünde şehit edilen vatandaşlarımıza rağmen meydanı darbecilere bırakmayarak ülkesine ve milli iradeye kararlı bir şekilde sahip çıkmış ve bu hain darbe teşebbüsünü bertaraf etmiştir. Gözünü bile kırpmadan ülkesi için canını feda eden darbe teşebbüsünün seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir’i ve yüzlerce demokrasi şehitlerimizi unutmadık ve asla unutmayacağız.

ACISINI YÜREĞİMİZDE YAŞIYORUZ

Ülkemizin birliği ve devletimizin bekası için canlarını feda ederek şehadet şerbetini içen aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, Yüce Allah’tan rahmet diliyorum. Acısını hâlâ yüreğimizde hissettiğimiz şehitlerimizin ruhları şad olsun. Gazilerimize de minnet ve şükranlarımızı sunuyorum. Milletimizin ve hemşerilerimin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü anıyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”dedi.