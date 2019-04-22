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Başkan Şayir’den 23 Nisan Mesajı

Dilovası Belediye Başkan Hamza Şayir, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Şayir'den 23 Nisan Mesajı

22 Nisan 2019 Pazartesi 10:22

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Çocukların bayram edebileceği bir dünya için, kardeşlik, birlik ve beraberlik için el ele verelim” dedi.

23 Nisan Çocuk Bayramı’nı büyük bir gururla kutluyoruz. 23 Nisan; aziz milletimiz ve ulusumuzun kurtuluş ve egemenliğini ifade eder. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Dünya’da kutlanan ilk ve tek çocuk bayramıdır. Ülkemizin aydınlık yarınlarını inşa edecek olan yavrularımızın sağlıklı, eğitimli, müreffeh ve mutlu bireyler olarak hayata devam etmeleri en büyük arzumuzdur. 23 Nisan; Türkiye Cumhuriyeti’nin, çocuklarımız ve gençlerimizin omuzlarında yükseleceğine olan güçlü inancın da ifadesidir. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın donanımlı, eğitimli, milli ve manevi değerlerine bağlı olarak yetişmeleri bizim en büyük hedefimizdir. Amacımız; çocuklarımıza uygarlığın tüm nimetlerini ulaştırmak, onlara her bakımdan daha mutlu yaşayabilecekleri bir şehir bırakmaktır.

Bu vesileyle geleceğin Türkiye’sini ve Dilovası’nı emanet edeceğimiz sevgili çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en içten dileklerimle kutluyor ve tüm dünya çocuklarına bu bayramı armağan eden Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü de, bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.

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