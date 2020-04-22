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Başkan Şayir’den 23 Nisan mesajı

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, bu yıl evlerde kutlayacağımız Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100. Yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Şayir'den 23 Nisan mesajı

22 Nisan 2020 Çarşamba 18:07

Başkan Şayir mesajında, "Tarihimizin en önemli dönüm noktalarından olan Türkiye Büyük Millet Meclisimiz’in açılışının 100. yıldönümünü kutlamanın büyük gururunu ve coşkusunu yaşıyoruz.Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 23 Nisan tarihinin milletimizin geleceğinin inşasında önemli görevler üstlenecek çocuklarımıza bayram olarak armağan edilmesi, onlara verdiği değerin ve önemin göstergesidir.

BURUK BİR ŞEKİLDE KUTLUYORUZ

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100’üncü yılını, dünyada büyük bir hızla yayılarak insanlığı tehdit eden koronavirüs salgını dolayısıyla buruk bir şekilde kutlayacaklarını belirten Başkan Şayir, “En büyük arzumuz, ülkemizin geleceği ve teminatı olan çocuklarımızın, güvenli ve sağlıklı ortamlarda, iyi eğitim alarak, ülkesine ve topluma yararlı bireyler olarak yetişmeleridir” dedi.

NEŞENİZİ, UMUDUNUZU KAYBETMEYİN

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile mücadele kapsamında,  23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bu sene evlerde kutlanacağına dikkat çeken Başkan Şayir, Dilovalı çocuklara hitaben;

‘Evlerinizde sıkıldınız, biliyoruz...

Ancak; daha sağlıklı, güzel günlerde buluşabilmek için lütfen biraz daha sabredelim. İnşallah temennimiz odur ki bundan sonraki yıllarda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı ruhuna uygun bir şekilde her yerde coşku içerisinde milletçe kutlarız. Şartlar ne olursa olsun, coşkunuzu, neşenizi ve umudunuzu asla kaybetmeyin. Ben inanıyorum ki güzel günler çok yakındır” diye konuştu.

ŞEHİTLERİMİZİ YAD EDİYORUZ

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, bu vatan uğruna canlarını seve seve veren tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla bir kez daha yâd ediyorum” diyen Başkan Şayir, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100. Yıl dönümünü, ülkemiz ve dünya çocuklarının, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum” ifadelerini kullandı.

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