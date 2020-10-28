Başkan Şayir’den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı nedeniyle kutlama mesajı yayınlayan, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, “İstiklal ve İstikbal destanı sonucunda, Cumhuriyetimizin 97. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın heyecanını ve gururunu hep birlikte yaşıyoruz” dedi.

Başkan Şayir, yayınladığı mesajında; “97. yıl dönümünü idrak ettiğimiz Cumhuriyetimizin tarihi, milletimizin en zor şartlarda nasıl yeniden ayağa kalkabileceğini gösteren, geleceğimiz için bize umut veren, attığımız her adımda ders almamız gereken bir dönemdir.

EN BÜYÜK GÜVENCEMİZ MİLLİ BİRLİĞİMİZ

Eşitlik ve hürriyet temeline dayanan Cumhuriyetimiz, çok ağır bedeller ödenerek kazanılmış bir istiklal mücadelesinin sonucudur. Kurulduğu günden beri, yüce milletimizi çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkararak, hem her alanda ilerleyişin kaynağı hem de milli birlik ve beraberliğin sağlanmasının en büyük güvencesi olmuştur.

BAĞIMSIZLIĞIMIZI SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Türk milletinin sonsuz varlığı ve devamı noktasında yeni nesillere bu büyük düşünceyi ve iradeyi aktarmak bizim sorumluluğumuzdadır. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyetinin bölünmez bütünlüğünü korumak, bu yolda emin ve güçlü adımlarla ilerlemek zorundayız. Cumhuriyetimizin ve demokrasimizin kazanımlarını koruyarak, bundan sonra da tüm gayretimizle bağımsızlığımızı ve birlik beraberliğimizi savunmaya devam edeceğiz. Sevgi, saygı ve kardeşlik duygularıyla şehrimize, milletimize, vatanımıza hizmet edeceğiz.

AYDINLIK GELECEĞE İLHAM VERECEK

Cumhuriyetimizin kazanımlarının her geçen gün daha da artması temennisiyle, Cumhuriyeti bize armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman ecdadımızı ve aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Cumhuriyet Bayramımızı, Cumhuriyetimizin 97. kuruluş yıl dönümünde, aydınlık bir geleceğe ilham verecek heyecanla kutluyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun” ifadelerine yer verdi.