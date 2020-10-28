banner546
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Şayir’den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı nedeniyle kutlama mesajı yayınlayan, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, “İstiklal ve İstikbal destanı sonucunda, Cumhuriyetimizin 97. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın heyecanını ve gururunu hep birlikte yaşıyoruz” dedi.

Başkan Şayir'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı

28 Ekim 2020 Çarşamba 12:31

Başkan Şayir, yayınladığı mesajında; “97. yıl dönümünü idrak ettiğimiz Cumhuriyetimizin tarihi, milletimizin en zor şartlarda nasıl yeniden ayağa kalkabileceğini gösteren, geleceğimiz için bize umut veren, attığımız her adımda ders almamız gereken bir dönemdir. 

EN BÜYÜK GÜVENCEMİZ MİLLİ BİRLİĞİMİZ 

Eşitlik ve hürriyet temeline dayanan Cumhuriyetimiz, çok ağır bedeller ödenerek kazanılmış bir istiklal mücadelesinin sonucudur. Kurulduğu günden beri, yüce milletimizi çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkararak, hem her alanda ilerleyişin kaynağı hem de milli birlik ve beraberliğin sağlanmasının en büyük güvencesi olmuştur. 

BAĞIMSIZLIĞIMIZI SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ 

Türk milletinin sonsuz varlığı ve devamı noktasında yeni nesillere bu büyük düşünceyi ve iradeyi aktarmak bizim sorumluluğumuzdadır. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyetinin bölünmez bütünlüğünü korumak, bu yolda emin ve güçlü adımlarla ilerlemek zorundayız. Cumhuriyetimizin ve demokrasimizin kazanımlarını koruyarak,  bundan sonra da tüm gayretimizle bağımsızlığımızı ve birlik beraberliğimizi savunmaya devam edeceğiz. Sevgi, saygı ve kardeşlik duygularıyla şehrimize, milletimize, vatanımıza hizmet edeceğiz. 

AYDINLIK GELECEĞE İLHAM VERECEK 

Cumhuriyetimizin kazanımlarının her geçen gün daha da artması temennisiyle, Cumhuriyeti bize armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman ecdadımızı ve aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Cumhuriyet Bayramımızı, Cumhuriyetimizin 97. kuruluş yıl dönümünde, aydınlık bir geleceğe ilham verecek heyecanla kutluyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun” ifadelerine yer verdi. 


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Konservatuvarda Cumhuriyet Bayramı Konseri Konservatuvarda Cumhuriyet Bayramı Konseri
Büyükakın'dan Cumhuriyet Bayramı Mesajı Büyükakın'dan Cumhuriyet Bayramı Mesajı
Büyükşehir Zabıtasından Anlamlı Hizmet Büyükşehir Zabıtasından Anlamlı Hizmet
Özel Öğrenciler Cumhuriyet Bayramını Kutladı Özel Öğrenciler Cumhuriyet Bayramını Kutladı
Toplu Ulaşım Araçları 29 Ekim'de Ücretsiz Toplu Ulaşım Araçları 29 Ekim'de Ücretsiz
Gebze Müftüsü Canlı Yayında Gebze Müftüsü Canlı Yayında
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Konservatuvarda Cumhuriyet Bayramı Konseri
Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel “Hikayeleriyle Kahramanlık...

Haberi Oku