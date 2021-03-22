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Başkan Şayir’den ADA Treni müjdesi!

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Dilovalılar’ın, Kocaeli ve İstanbul’a ulaşımları konusunda büyük bir kolaylık sağlayan ADA treni seferlerinin 9 yıl aradan sonra yeniden başlayacağının müjdesini verdi.

Başkan Şayir'den ADA Treni müjdesi!

22 Mart 2021 Pazartesi 10:13

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Dilovalılar’ın büyük bir umutla beklediği Ada treni seferlerinin Dilovası’nda durması ve yolcu alması ile ilgili girişimleri sonuç verdi.  

2012 yılında kapatılan Diliskelesi ve Tavşancıl Tren İstasyonları’nın ardından Dilovalılar’ın, Kocaeli ve İstanbul’a ulaşımları konusunda önemli sorunlar yaşanıyordu. 

9 YILLIK HASRET SONA ERİYOR 

Göreve geldiği günden bu yana Ulaştırma Bakanlığı ve Devlet Demir Yolları yetkilileri ile sık sık görüşmeler yaparak Dilovası halkının önemli ulaşım sorunu olan tren seferlerinin Dilovası’nda ki Diliskelesi ve Tavşancıl istasyonlarında durarak yolcu alması konusunda ki Dilovalılar’ın talebini yetkililere ileten Başkan Şayir’in çalışmaları sonuç verdi ve 9 yıllık hasret sona erdi. 

ŞAYİR; BAKAN KARAİSMAİLOĞLU İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ 

Başkan Şayir’in geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirdiği Ankara temaslarında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile bir araya gelmiş ve trenlerin Dilovası’nda durması noktasında ki sorunu kendisine aktarmıştı. Başkan Şayir’in talebine duyarsız kalmayan Bakan Karaismailoğlu, konunun çözümü için Diliskelesi Tren İstasyonunun incelenerek gerekli çalışmanın yapılması için talimat vermişti. 

İLK SEFER 26 MART’TA BAŞLAYACAK 

Önceki gün Dilovası’na gelen Ulaştırma Bakanlığı ve TCDD yetkilileri, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ile birlikte Diliskelesi Tren İstasyonu’nda bir araya gelerek incelemede bulundular. Yapılan incelemenin ardından Başkan Şayir ve yetkililer Adapazarı Ekspres treni seferlerinin Diliskelesi Tren İstasyonunda durması ve yolcu alıp indirmesi noktasında karar alırken, ilk tren seferlerinin de 26 Mart’ta başlayacağını müjdelediler. 

BAŞKAN ŞAYİR MÜJDEYİ VERDİ 

Yapılan incelemenin ardından müjdeli haberi Dilovalılar’a sosyal medya hesabından duyuran Başkan Şayir “Ada Treni yolcu seferlerine yeniden başlıyor!  

Yüksek hızlı tren çalışmaları dolayısıyla seferlerine ara veren Ada treni seferleri girişimlerimiz neticesinde 26.03.2021 Cuma günü Diliskelesi İstasyonu’ndan yolcu seferlerine başlayacaktır. Yükselen Şehir Dilovamız’a hayırlı olsun!”dedi. 

TAVŞANCIL TREN İSTASYONUNDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR 

Başkan Şayir ayrıca Tavşancıl Tren İstasyonunda ki çalışmalar hakkında da açıklamalar yaparak “Tavşancıl Tren İstasyonumuzda çalışmalarımız devam ediyor. Kalıcı istasyon için yatırım programına alındı. En geç bir yıl içerisinde bitirilerek halkımızın hizmetine açılacak ve tren seferleri Tavşancılımızdan da yolcu alacak ve indirecektir” dedi. 






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