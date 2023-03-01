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Başkan Şayir’den Aleyna Ölmez’e Ziyaret

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir; Yaşanan deprem sonrası kaldığı enkazdan 248 saat sonra kurtarılmasına yardımcı oldukları Aleyna Ölmez’i tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde ziyaret etti.

Başkan Şayir'den Aleyna Ölmez'e Ziyaret

01 Mart 2023 Çarşamba 12:58


Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, afet bölgesinde görev yapan ekibi ile Kahramanmaraş merkezli depremde enkaz altında kalan ve tam 248 saat sonra Dilovası Belediyesi ekiplerinin fark etmesi sonrası yapılan kurtarma çalışması ile yeniden hayata tutunan 17 yaşında ki Aleyna Ölmez’i tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde ziyaret ederek hem moral verdiler hemde durumu hakkında bilgi aldılar. 

ALEYNA’NIN DURUMU HAKKINDA BİLGİ ALDILAR 

Ölmez’in doktoru Prof. Dr. Tanıl Kendirli’den bilgi alan Başkan Şayir, Ölmez’in bilinç, iletişim ve moral olarak iyi olduğunu, enkaz altında kaldığı dönemde pelvis (leğen) kemiğinin kırıldığını, bu sebepten dolayı bir operasyon geçirdiğini ve ameliyatının da başarılı bir şekilde tamamlandığı bilgisini alarak geçmiş olsun dileklerini iletti. 

ALEYNA, MANEVİ KARDEŞİMİZ OLDU 

Dilovası Belediyesi ekipleri olarak depremin ardından zaman kaybetmeden Kahramanmaraş’a gittiklerini ve arama kurtarma ve lojistik faaliyetleri sürdürdüklerini belirten Dilovası Belediyesi Belediye Başkanı Hamza Şayir, “Umutların tükendiği bir dönemde tüm Türkiye’nin umudu oldu Aleyna Ölmez. Bundan dolayı çok mutluyuz. Çok farklı bir duygu. Aleyna’yı tanıyan tanımayan herkes ağladı. O artık bizim bir parçamız. Biz Dilovası olarak Aleyna’yı manevi olarak kardeşimiz ilan ettik. Kendisi artık bizim bir kardeşimiz ve kızımız. Yaşamının her anında yanında olmaya çalışacağız. Eğitimi için ne gerekiyorsa yapacağız. İletişimi koparmayacağız. Rabbim bir daha böyle afetler göstermesin. Depremin ardından gittiğimiz Kahramanmaraş’ta tam bir felaketle karşı karşıya kaldığımızı o zaman gördük. Sonrasında ise Türk milletinin birlik ve beraberliğini, dayanışma gücünü gördük. İyi ki bu milletin evladıyım diyorum. Allah’ın izniyle bu milletin başı öne eğilmez. Birbirini tanımayanların birbiri için gözyaşı döktüğünü ve birbirine yardım ettiğini gördüm” açıklamalarında bulundu. 









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