banner366
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner424

Başkan Şayir’den Ankara Temasları

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir bir dizi temaslarda bulunmak üzere iki gün Ankara’da olacak.

Başkan Şayir'den Ankara Temasları

08 Mayıs 2019 Çarşamba 16:26

banner419

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir Çevre ve şehircilik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Toki Genel Müdürlüğünde ziyarette bulunarak Dilovası sorunları hakkında ilgili mercilerden destek isteyecek.

Daha yaşanabilir bir Dilovası için bir bir sorunların üzerine gitmeye devam edeceklerini belirten Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir; “ İlçemizin kanayan yaraları var, öncelikle biz bu sorunları ortadan kaldırmak için projeler üretip sorunu kalıcı bir şekilde çözmek uğraşındayız. Çarşamba ve Perşembe günleri sorunlarımızın muhatabıyla ilgili bakanlıklarımız ile temas da olacağız. İnşallah Güzel şehrimiz Dilovamıza geldiğimde aziz milletimize müjdeler vermiş olacağız.” dedi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Dilovası’nda Yangın Dilovası’nda Yangın
Bıyık, İftar Sofralarına Konuk Oluyor Bıyık, İftar Sofralarına Konuk Oluyor
Başkan Büyükgöz'e Hayırlı Olsun Ziyareti Başkan Büyükgöz'e Hayırlı Olsun Ziyareti
Cengiz Topel'de 4.241 Yolcuya Hizmet Cengiz Topel'de 4.241 Yolcuya Hizmet
Osman Hamdi Bey'de Anlamlı Konferans Osman Hamdi Bey'de Anlamlı Konferans
Evlere Sıcak Yemek Evlere Sıcak Yemek
Yukarı Çık

banner341

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

Dilovası’nda Yangın
Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bir gecekonduda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Haberi Oku