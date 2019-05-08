Başkan Şayir’den Ankara Temasları

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir bir dizi temaslarda bulunmak üzere iki gün Ankara’da olacak.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir Çevre ve şehircilik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Toki Genel Müdürlüğünde ziyarette bulunarak Dilovası sorunları hakkında ilgili mercilerden destek isteyecek.

Daha yaşanabilir bir Dilovası için bir bir sorunların üzerine gitmeye devam edeceklerini belirten Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir; “ İlçemizin kanayan yaraları var, öncelikle biz bu sorunları ortadan kaldırmak için projeler üretip sorunu kalıcı bir şekilde çözmek uğraşındayız. Çarşamba ve Perşembe günleri sorunlarımızın muhatabıyla ilgili bakanlıklarımız ile temas da olacağız. İnşallah Güzel şehrimiz Dilovamıza geldiğimde aziz milletimize müjdeler vermiş olacağız.” dedi.