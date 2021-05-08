Başkan Şayir’den Anneler Günü Mesajı

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Anneler Günü dolayısıyla yayınladığı mesaj ile tüm annelerin, Anneler Gününü kutladı. Başkan Şayir, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Kadınlar, kültürel, sosyal ve iş hayatının her alanında mücadele ederken, aynı zamanda annelik gibi çok kıymetli bir sorumluluğu da üstlenmişlerdir. Anneler, ailelerinin, evlatlarının ve ülkesinin geleceği için sonsuz fedakarlık, sevgi ve şefkatle emek verirler. Bunları tarihimiz boyunca çeşitli örneklerle gördük ve yaşadık. Onların vatan sevgisi, evlat sevgisi bizlere her zaman güç vermiştir.

HAKLARINI ÖDEYEMEYİZ

Hayatımızın en değerli varlıkları, baş tacımız annelerimizin hakkını hiçbir zaman ödememiz mümkün değildir. Onların kıymeti sadece yılın bir günü değil, daima hatırlamak ve hürmet etmek asli sorumluluğumuz olmalıdır. Şüphesiz ki, onlara olan vefa borcumuzu hiçbir şekilde ödeyemeyiz. Kaldı ki dünya da anne sevgisinin yeri çok daha ayrıdır.

Annelerimize layık evlat olmak da bizlerin yerine getireceği en önemli görevlerdendir.Verdikleri sevgi ve eğitim ile evlatlarının geleceği adına ortaya koydukları fedakarlık ve mücadeleyle anneler, ülkemizin ve bizlerin en büyük güvencesi olmuştur.

ANNELERİMİZİN SABRI İLE BU GÜNLERİ ATLATACAĞIZ

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını döneminde de en büyük yük annelerimizin omzundadır. Biliyoruz, bu zorlu süreçte annelerimize büyük sorumluluk ve görevler düşüyor. İnşallah bu süreci hep birlikte atlayacağız. Dilovası Belediyesi olarak her zaman annelerimizin yanında olduğumuzu ve onların sorun ve isteklerinin önceliğimiz olduğunu belirtmek isterim.

ŞEHİT ANNELERİ UNUTULMADI

Karşılıksız sevgi ve sonsuz özverinin simgesi olan tüm annelerimizin kıymetli ellerinden öpüyorum. Yasadığımız bu zorlu süreçte sağlık çalışanı annelerimiz, vatan uğruna evlatları eşleri şehit düşen, gazi olan annelerimiz başta olmak üzere sevgi ve saygıyla dünyayı güzelleştiren tüm annelerimizin Anneler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum”

































