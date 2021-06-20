Başkan Şayir’den “Babalar Günü” mesajı

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Babalar Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Mesajında babaların fedakarlığın ve karşılıksız sevginin simgesi olduğunu belirten Başkan Şayir, tüm babaların ve baba adaylarının babalar gününü kutladı.

Yayınladığı mesajda; Hayat boyu ailenin birliği ve beraberliği için gecesini gündüzüne katan ve evimizin direği olan babalarımızın, hakkının hiçbir zaman ödenemeyeceğini söyleyen Başkan Şayir, “Babalarımız; bizlere hayatın anlamını, zorluklarla başa çıkmayı, güzellikleri paylaşmayı öğreten, ailenin koruyucusu ve kollayıcısı olan en değerli varlıklarımızdır. Onlara layık evlat olmak, sevgi ve saygı göstermek, hepimiz için yerine getirilmesi gereken bir vefa borcudur. Hiçbir karşılık beklemeden yaşam boyu varlıklarıyla bize güç veren, şefkat ve sevgisini bizden esirgemeyen babalarımız, geleceğe hazırlanmamız ve sosyal hayata atılmamız konusunda önemli yer tutar.

Vefalı yürekleri ve sevgi dolu kalpleriyle evlatlarının geleceğini kurmak için her türlü külfete katlanan babalarımızın hakkı ödenemez. Onlar hayat yolunda bize yol gösteren birer ışık olmuşlardır. Onların kıymetini kaybettikten sonra değil, yaşarken bilmek zorundayız. Onlara yalnızca babalar gününde değil, bizlere ihtiyaç duydukları her dönemde destek olmalı, bizler için ne kadar değerli olduklarını daima hissettirmeliyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, yaşamımızın her anında varlıklarıyla bizlere güç veren, bin bir emekle yetiştirdikleri değerli evlatlarını, aziz vatanımızın bekası için feda eden başta şehit babaları olmak üzere, tüm babaların ve baba adaylarının, Babalar Günü’nü en içten duygularımla kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum”dedi.