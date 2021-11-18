Başkan Şayir’den Başarılı Öğrencilere Kamp Ödülü









Eğitim gönüllüsü Başkan olarak her zaman adından söz ettiren Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, eğitime verdiği desteklerle tüm Türkiye’de örnek olurken, yine güzel bir çalışmaya imza attı. Başkan Şayir, Dilovası İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte ilçe genelinde yapılan seviye tespit sınavında ilk 30’a giren başarılı öğrencileri Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait Aytepe Gençlik Kampı’nda ağırladı.

GENÇLERİMİZE ÇOK GÜVENİYORUM

İki günlük, Aytepe Gençlik Kampı ile ödüllendirilen gençlerle dün akşam kampta bir araya gelen Başkan Şayir, gençlere özellikle Dilovası’nın sorunları ve eğitim ile ilgili fikir alışverişinde bulundu. Başkan Şayir, gençlerle yaptığı sohbette “Ülkemizin geleceği için, Dilovası’nın geleceği için siz gençlerimize çok güveniyorum. Sizlerin geleceği için üzerimize düşen her şeyi yapmaya hazırız.

BENİ BAŞKAN OLARAK DEĞİL, ABİNİZ OLARAK GÖRÜN

Göreve geldiğim günden bu yana sloganımız “Eğitimle Yükselen Şehir Dilovası” dedik. Vatanını, bayrağını seven, gençler yetiştirmek için çok çalışıyoruz. Ülkemizin aydınlık yarınları sizler olacaksınız. Sizlerde eğitimle birlikte ülkemizi daha demokratik, daha ferah yarınlara doğru götüreceğinize inanıyorum. Onun için özellikle eğitim konusunda hiçbir sorun yaşamamanızı istiyorum.