GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Şayir’den Başarılı Öğrencilere Kamp Ödülü

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, ilçe genelinde yapılan seviye tespit sınavlarında ilk 30’a giren öğrencilerle kampta bir araya geldi.

Başkan Şayir'den Başarılı Öğrencilere Kamp Ödülü

18 Kasım 2021 Perşembe 16:21


 

Eğitim gönüllüsü Başkan olarak her zaman adından söz ettiren Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, eğitime verdiği desteklerle tüm Türkiye’de örnek olurken, yine güzel bir çalışmaya imza attı. Başkan Şayir, Dilovası İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte ilçe genelinde yapılan seviye tespit sınavında ilk 30’a giren başarılı öğrencileri Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait Aytepe Gençlik Kampı’nda ağırladı. 

GENÇLERİMİZE ÇOK GÜVENİYORUM 

İki günlük, Aytepe Gençlik Kampı ile ödüllendirilen gençlerle dün akşam kampta bir araya gelen Başkan Şayir, gençlere özellikle Dilovası’nın sorunları ve eğitim ile ilgili fikir alışverişinde bulundu. Başkan Şayir, gençlerle yaptığı sohbette “Ülkemizin geleceği için, Dilovası’nın geleceği için siz gençlerimize çok güveniyorum. Sizlerin geleceği için üzerimize düşen her şeyi yapmaya hazırız. 

BENİ BAŞKAN OLARAK DEĞİL, ABİNİZ OLARAK GÖRÜN 

Göreve geldiğim günden bu yana sloganımız “Eğitimle Yükselen Şehir Dilovası” dedik. Vatanını, bayrağını seven, gençler yetiştirmek için çok çalışıyoruz. Ülkemizin aydınlık yarınları sizler olacaksınız. Sizlerde eğitimle birlikte ülkemizi daha demokratik, daha ferah yarınlara doğru götüreceğinize inanıyorum. Onun için özellikle eğitim konusunda hiçbir sorun yaşamamanızı istiyorum.  

Beni bir belediye başkanı olarak değil, Hamza abiniz olarak görüp, ne tür sıkıntınız olursa olsun gelin. Elimizden geldiğince sorun ve sıkıntılarınızı çözmeye yardımcı olacağım. Yeter ki sizler okuyun ve her daim başarılı olun. Siz başarılı oldukça bizler sizleri ödüllendirmeye devam edeceğiz” dedi.  
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
‘’Geleceğin Kentlerinde Daha Katılımcı Oluşumlara İhtiyaç Var’’ ‘’Geleceğin Kentlerinde Daha Katılımcı Oluşumlara...
Başkan Büyükgöz’ün İnsan Ve Çevre Odaklı Hizmetleri Başkan Büyükgöz’ün İnsan Ve Çevre Odaklı...
Minibüsün Çarptığı Yaya Yaralandı Minibüsün Çarptığı Yaya Yaralandı
Eski Karısını Öldüren Sanığa 15 Yıl Hapis Cezası Eski Karısını Öldüren Sanığa 15 Yıl Hapis...
Bıçaklı Kavgada Yaralanan Kişi Hastanede Öldü Bıçaklı Kavgada Yaralanan Kişi Hastanede Öldü
Düzce'deki Deprem Çevre İllerde De Hissedildi Düzce'deki Deprem Çevre İllerde De Hissedildi
Yukarı Çık

banner660

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

‘’Geleceğin Kentlerinde Daha Katılımcı...
Balıkesir’de düzenlenen Kent Konseyleri Sempozyumu’na katılan Başkan Büyükakın, ‘’Geleceğin Kentlerinde...

Haberi Oku