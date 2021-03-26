Başkan Şayir’den Berat Kandili Mesajı

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, Kandilin Dilovası’na, Türkiye'ye ve tüm insanlığa esenlik ve huzur getirmesini diledi.

Ülke olarak birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulan bir süreçten geçtiklerini belirten Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "Pandemi ile canla başla mücadele ettiğimiz bu süreçte devletimiz halkımızın sağlığı için her türlü tedbiri alırken, bizde Dilovası Belediyesi olarak tüm imkânlarımızla halkımızın yanında olmaya gayret gösteriyoruz. İnşallah bu günleri geride bırakarak güzel günlere ulaşacağız. Bunun için halkımızdan belirlenen kurallara riayet etmelerini istiyoruz” dedi.

Başkan Şayir, açıklamasının devamında “Berat Kandilimiz’i idrak edeceğimiz böylesi mübarek gecelerde toplumsal sorumluluğumuzun da farkında olmalıyız. Dayanışma ve yardımlaşma içinde hoşgörü, sabır, dostluk ve sevgiyle güzellikleri paylaşalım.

Sevgi ve kardeşlik bağlarının pekiştirildiği, pek çok güzelliğin yaşandığı Ramazanı ayını müjdeleyen Berat Kandilimiz’i idrak etmenin huzur ve mutluluğunu yaşayacağımız bu günlerde tüm vatandaşlarımızın Mübarek Kandilini tebrik eder, Berat Kandilinin başta İslam Dünyası olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ederim” ifadelerine yer verdi.





