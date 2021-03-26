Başkan Şayir’den Berat Kandili Mesajı

Başkan Şayir, açıklamasının devamında “Berat Kandilimiz’i idrak edeceğimiz böylesi mübarek gecelerde toplumsal sorumluluğumuzun da farkında olmalıyız. Dayanışma ve yardımlaşma içinde hoşgörü, sabır, dostluk ve sevgiyle güzellikleri paylaşalım.
Sevgi ve kardeşlik bağlarının pekiştirildiği, pek çok güzelliğin yaşandığı Ramazanı ayını müjdeleyen Berat Kandilimiz’i idrak etmenin huzur ve mutluluğunu yaşayacağımız bu günlerde tüm vatandaşlarımızın Mübarek Kandilini tebrik eder, Berat Kandilinin başta İslam Dünyası olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ederim” ifadelerine yer verdi.